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Galatasaray'ın Leao inadı!

Galatasaray, Milan'ın Portekizli oyuncusunda ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibine 5 milyon euro kiralama ücreti ve 45 milyon da zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden sarı-kırmızılılar, Leao ile ise senelik 10 milyona anlaştı. Ancak Milan doğrudan satış istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 10:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Leao inadı!
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Galatasaray'da 10 numara transferini bile geri plana atan gelişmeler yaşanıyor.

Sarı- kırmızılılar bir süredir temaslarda bulunduğu Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'da şartlarını zorluyor.

İtalyan ekibinden ayrılacağını açıklayan 27 yaşındaki Portkekizli kanat oyuncusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MILAN'A BASKI

Ezeli rakibi F.Bahçe'nin de devrede olduğu yıldız isim için Milan ile ilk temas kuruldu ve resmi teklif yapıldı. G.Saray yönetimi 5 milyon euro kiralama ücreti ve 45 milyon da zorunlu satın alma maddesi ile Milan'ın kapısını çaldı.

İtalyan ekibinin talep ettiği 50 milyonu karşılayan sarı-kırmızılılar, bu yıl bütçesini 10 numara transferine harcayacağı için ödemeleri seneye yapmak istiyor. Bu nedenle opsiyon zorunlu satın alma olacak. Ancak Milan ise doğrudan bir satış gerçekleştirmek istediğini G.Saray'a iletti. Taraflar bonservis konusunda anlaşmasına karşın İtalyan ekibi henüz kiralamaya onay vermedi. Leao ile de senelik 8+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Cimbom, sadece Milan'dan gelecek onayı beklemeye başladı.

DEVLER LİGİ FARKI

Galatasaray'da 10 numara transferini bile geri plana atan gelişmeler yaşanıyor. Sarı- kırmızılılar bir süredir temaslarda bulunduğu Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'da şartlarını zorluyor. İtalyan ekibinden ayrılacağını açıklayan 27 yaşındaki Portkekizli kanat oyuncusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 

G.SARAY ÖNDE

İtalyan gazeteci Daniele Longo, G.Saray'ın ezeli rakibi F.Bahçe'ye göre transferde mutlu sona çok daha yakın olduğunu ifade etti. Daniele Longo yaptığı açıklamada, "Kulüp, oyuncuyla yıllık 10 milyon euro garanti ücret üzerinden prensip anlaşmasına vardı. 50 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu teklifin bonservis teklifine çevrilmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek" dedi.

F.BAHÇE DE İSTİYOR

Portekizli oyuncunun transferinde ezeli rakibi F.Bahçe de bastırıyor. Yönetici düzeyinde Milano'da temaslarda bulunan F.Bahçe de tıpkı G.Saray gibi kiralama yoluna gitmek istiyor. Leao'ya daha fazla yıllık ücret önerdiği iddia edilen F.Bahçe de Milan'ı bekliyor.

TERİM: "İLK OLARAK LEAO'YU ALIRDIM"

Galatasaray ve Türk futbolunun yaşayan efsanesi Fatih Terim de Leao'ya hayranlığı ile biliniyor. 3 sene önce yapmış olduğu bir açıklamada İmparator, "Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda, Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, ilk Leao'yu alırdım" ifadelerini kullanmıştı.  

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