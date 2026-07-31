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Fenerbahçe'den Marco Asensio bilmecesi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon hücum hattının en üretken oyuncularından biri olan Marco Asensio'nun, İsmail Kartal yönetimindeki rolü yeniden şekilleniyor. Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İspanyol yıldız, özellikle ilk yarıdaki görüntüsüyle beklentilerin altında kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 10:02
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Marco Asensio bilmecesi
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşması, Marco Asensio açısından önemli bir sınav niteliği taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk mücadelede oyuna sonradan dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, Polonya'daki karşılaşmaya ise ilk 11'de başladı. Ancak Asensio, ilk 45 dakikada hücum organizasyonlarına beklenen katkıyı veremedi ve oyunun temposuna girmekte zorlandı.

FİZİKSEL SEVİYESİNİ YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR

İsmail Kartal'ın daha yüksek mücadele gücü, önde baskı ve topsuz oyunda hareketlilik isteyen futbol anlayışı, Asensio'nun takımdaki konumunu da doğrudan etkiledi.

Teknik kapasitesi ve son vuruş kalitesiyle fark yaratabilen İspanyol futbolcunun, Kartal'ın planında düzenli olarak forma giyebilmesi için fiziksel seviyesini yükseltmesi ve savunma katkısını artırması gerektiği belirtildi.

GEÇEN SEZON 26 GOLE KATKI

Asensio, geride kalan sezonda ortaya koyduğu skor katkısıyla Fenerbahçe'nin en etkili hücum oyuncuları arasında yer aldı.

Maçkolik verilerine göre deneyimli futbolcu, 2025-26 sezonunda sarı-lacivertli formayla bütün organizasyonlarda 38 karşılaşmaya çıktı, 13 gol attı ve 13 asist yaptı. Bu maçların 31'ine ilk 11'de başlayan Asensio, toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.

İspanyol yıldız, Süper Lig'de ise 25 maçta 11 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 

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