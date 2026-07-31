İtalyan efsane Baresi, hayatını kaybetti

İtalya futbolunun efsane ismi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan kulübü Milan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"AC Milan, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle üzüntü içinde.
İkonik 6 numaralı forması kendisi gibi, sonsuza dek Kulübün DNA'sında ayrılmaz ve temel bir parça olacaktır.
AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine sunduğu taziyeler, her bir Milan taraftarın bu zor zamanda hissettiği acıyla aynıdır."
20 YIL BOYUNCA AYNI FORMAYI GİYDİ
Franco Baresi, profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını Milan'da geçirdi. 1977 yılında kırmızı-siyahlı formayla başlayan kariyeri, 1997 yılına kadar kesintisiz devam etti.
Milan adına 719 resmi karşılaşmaya çıkan Baresi; 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı. Yıllarca kaptanlık pazubandını taşıyan İtalyan yıldız, kulübün hem zor dönemlerinde hem de Avrupa'ya hükmettiği yıllarda takımının en önemli liderlerinden biri oldu.
6 NUMARALI FORMASI EMEKLİ EDİLDİ
Milan yönetimi, Baresi'nin kulübe verdiği büyük hizmetlerin ardından 6 numaralı formasını emekliye ayırdı. Böylece bu numara, kırmızı-siyahlı takımda Baresi'den sonra başka bir futbolcuya verilmedi.
Özellikle Arrigo Sacchi ve Fabio Capello dönemlerinde Milan savunmasının merkezinde yer alan Baresi; Paolo Maldini, Alessandro Costacurta ve Mauro Tassotti ile birlikte futbol tarihinin en güçlü savunma hatlarından birinin oluşmasında önemli rol oynadı.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NIN DA KAPTANIYDI
Franco Baresi, İtalya Milli Takımı formasını 81 kez giydi. 1982 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda bulunan efsane savunmacı, 1994 Dünya Kupası'nda ise kaptan olarak ülkesini finale taşıdı.
İtalya, 1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya penaltı atışları sonucunda mağlup olurken Baresi, turnuva boyunca sergilediği liderlikle hafızalarda yer etti.
FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMACILARINDAN BİRİ
Oyun zekâsı, pozisyon bilgisi, top kullanma becerisi ve liderliğiyle öne çıkan Franco Baresi, libero pozisyonunun en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.
Aktif futbolculuk kariyerinin ardından da Milan'dan kopmayan Baresi, 2020 yılından itibaren kulübün onursal başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Efsane futbolcunun vefatı, İtalya başta olmak üzere dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı.
"AC Milan, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle üzüntü içinde.
İkonik 6 numaralı forması kendisi gibi, sonsuza dek Kulübün DNA'sında ayrılmaz ve temel bir parça olacaktır.
AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine sunduğu taziyeler, her bir Milan taraftarın bu zor zamanda hissettiği acıyla aynıdır."
20 YIL BOYUNCA AYNI FORMAYI GİYDİ
Franco Baresi, profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını Milan'da geçirdi. 1977 yılında kırmızı-siyahlı formayla başlayan kariyeri, 1997 yılına kadar kesintisiz devam etti.
Milan adına 719 resmi karşılaşmaya çıkan Baresi; 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı. Yıllarca kaptanlık pazubandını taşıyan İtalyan yıldız, kulübün hem zor dönemlerinde hem de Avrupa'ya hükmettiği yıllarda takımının en önemli liderlerinden biri oldu.
6 NUMARALI FORMASI EMEKLİ EDİLDİ
Milan yönetimi, Baresi'nin kulübe verdiği büyük hizmetlerin ardından 6 numaralı formasını emekliye ayırdı. Böylece bu numara, kırmızı-siyahlı takımda Baresi'den sonra başka bir futbolcuya verilmedi.
Özellikle Arrigo Sacchi ve Fabio Capello dönemlerinde Milan savunmasının merkezinde yer alan Baresi; Paolo Maldini, Alessandro Costacurta ve Mauro Tassotti ile birlikte futbol tarihinin en güçlü savunma hatlarından birinin oluşmasında önemli rol oynadı.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NIN DA KAPTANIYDI
Franco Baresi, İtalya Milli Takımı formasını 81 kez giydi. 1982 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda bulunan efsane savunmacı, 1994 Dünya Kupası'nda ise kaptan olarak ülkesini finale taşıdı.
İtalya, 1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya penaltı atışları sonucunda mağlup olurken Baresi, turnuva boyunca sergilediği liderlikle hafızalarda yer etti.
FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMACILARINDAN BİRİ
Oyun zekâsı, pozisyon bilgisi, top kullanma becerisi ve liderliğiyle öne çıkan Franco Baresi, libero pozisyonunun en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.
Aktif futbolculuk kariyerinin ardından da Milan'dan kopmayan Baresi, 2020 yılından itibaren kulübün onursal başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Efsane futbolcunun vefatı, İtalya başta olmak üzere dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı.