Galatasaray, Franculino için bastırıyor!

10 numara transferi dışında yedek forvet takviyesine önem veren Galatasaray, Mauro Icardi'nin boşluğunu dolduracak ismi Danimarka'da buldu: Franculino Dju. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Midtjylland forması ile Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a rakip olan 22 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı scoutlar tarafından tribünde takip edildi.
Franculino Dju'yu transfer etmeye karar veren Galatasaray cephesi, Midtjylland ile masaya oturacak.
BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
1.86 boyunda 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sene Beşiktaş istemiş ancak Danimarka ekibi 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.
GALATASARAY'IN ISRARI SÜRÜYOR
Geride kalan sezon 34 maçta 22 gol-3 asistlik performans sergileyen Franculino Dju'ya kulübü tarafından 30 milyon Euro değer biçiliyor.
2004 doğumlu yıldız adayı, +4 kontenjana uyuyor ve Aslan'ın ısrarı sürüyor.
PARAYI VEREN ALACAK
Galatasaray forması giyen Renato Nhaga da milli takımdan arkadaşı Franculino Dju için olumlu referans verdi.
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin yanı sıra Suudi Arabistan'dan bir takımın 25 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Danimarka temsilcisinin önerileri reddettiği öğrenildi.
Franculino Dju'yu transfer etmeye karar veren Galatasaray cephesi, Midtjylland ile masaya oturacak.
BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
1.86 boyunda 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sene Beşiktaş istemiş ancak Danimarka ekibi 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.
GALATASARAY'IN ISRARI SÜRÜYOR
Geride kalan sezon 34 maçta 22 gol-3 asistlik performans sergileyen Franculino Dju'ya kulübü tarafından 30 milyon Euro değer biçiliyor.
2004 doğumlu yıldız adayı, +4 kontenjana uyuyor ve Aslan'ın ısrarı sürüyor.
PARAYI VEREN ALACAK
Galatasaray forması giyen Renato Nhaga da milli takımdan arkadaşı Franculino Dju için olumlu referans verdi.
Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin yanı sıra Suudi Arabistan'dan bir takımın 25 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Danimarka temsilcisinin önerileri reddettiği öğrenildi.