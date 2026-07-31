30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-2
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
3-1
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
5-4
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
6-0
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
2-2

Galatasaray, Franculino için bastırıyor!

Midtjylland'ın 22 yaşındaki golcüsü Franculino Dju için Galatasaray, tüm hazırlıklarını yaptı. 30 milyon Euro bonservis istenilen forvet konusunda Danimarka ekibiyle pazarlıklar başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 08:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Franculino için bastırıyor!
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10 numara transferi dışında yedek forvet takviyesine önem veren Galatasaray, Mauro Icardi'nin boşluğunu dolduracak ismi Danimarka'da buldu: Franculino Dju. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Midtjylland forması ile Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a rakip olan 22 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı scoutlar tarafından tribünde takip edildi.

Franculino Dju'yu transfer etmeye karar veren Galatasaray cephesi, Midtjylland ile masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

1.86 boyunda 22 yaşındaki futbolcuyu geçen sene Beşiktaş istemiş ancak Danimarka ekibi 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.

GALATASARAY'IN ISRARI SÜRÜYOR

Geride kalan sezon 34 maçta 22 gol-3 asistlik performans sergileyen Franculino Dju'ya kulübü tarafından 30 milyon Euro değer biçiliyor.

2004 doğumlu yıldız adayı, +4 kontenjana uyuyor ve Aslan'ın ısrarı sürüyor.

PARAYI VEREN ALACAK

Galatasaray forması giyen Renato Nhaga da milli takımdan arkadaşı Franculino Dju için olumlu referans verdi.

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin yanı sıra Suudi Arabistan'dan bir takımın 25 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Danimarka temsilcisinin önerileri reddettiği öğrenildi.   

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