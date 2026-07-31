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Fenerbahçe'nin B planı: Ismaila Sarr

Rafael Leao ile görüşmeler yapan Fenerbahçe'nin B planı İsmaila Sarr oldu. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace'ta oynayan 28 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusunu listesine yazdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 09:01
Haber: Takvim
Fenerbahçe'nin B planı: Ismaila Sarr
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Crystal Palace'tan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İsmaila Sarr listeye dahil edildi.

Senegalli yıldızın İngiliz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 45 milyon euro piyasa değeri gösterilen Sarr'ı Manchester United da yakından takip ediyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da tanıdığı ve beğendiği tecrübeli kanat oyuncusu hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Sağ kanatta görev alan Sarr, aynı zamanda sol kanat, 10 numara ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor.

Başarılı yıldız geçen sezon Crystal Palace ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI

Kariyeri boyunca 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda boy gösteren İsmaila Sarr performansıyla dikkat çekti.

Dev turnuvada 11 maçta 5 gol, 2 asistle göze çarpan Senegalli yıldız, son oynanan 2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirdi.

Sarr, ülkesi Senegal ile son 32 turuna kalırken çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

ISMAILA SARR KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 25 Şubat 1998

DOĞUM YERİ: Senegal

BOY/KİLO: 1.85 cm / 81 kg

POZİSYON: Sağ Kanat-Forvet

KULLANDIĞI AYAK: Sağ Ayak

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