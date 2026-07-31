Beşiktaş Chabot için harekete geçti! Teklif yapıldı...

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'u transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Spezia'yı çalıştırdığı dönemden tanıdığı Fransız asıllı Alman stoperi siyah-beyazlı kadroda görmek istediği belirtildi.
ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Felix Uduokhai'yi yeni sezon planlamasında düşünmeyen Beşiktaş'ın, savunmanın liderliğini üstlenebilecek bir stoper aradığı aktarıldı.
Vincenzo Italiano'nun bu doğrultuda yönetime Jeff Chabot'un transfer edilmesi yönünde rapor verdiği ifade edildi.
STUTTGART İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Teknik heyetin talebi üzerine harekete geçen Beşiktaş transfer komitesinin, Bundesliga temsilcisi Stuttgart ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
Alman kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için bonservis pazarlıklarının sürdüğü öne sürüldü.
10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Siyah-beyazlıların Jeff Chabot için Stuttgart'a yaklaşık 10 milyon euroluk resmi teklif sunduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
İki kulübün anlaşmaya varması halinde Beşiktaş'ın oyuncunun menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlayacağı aktarıldı.
Jeff Chabot'un İstanbul'a gelmeye ve siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. teklif sunduğu belirtildi.
ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Felix Uduokhai'yi yeni sezon planlamasında düşünmeyen Beşiktaş'ın, savunmanın liderliğini üstlenebilecek bir stoper aradığı aktarıldı.
Vincenzo Italiano'nun bu doğrultuda yönetime Jeff Chabot'un transfer edilmesi yönünde rapor verdiği ifade edildi.
STUTTGART İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Teknik heyetin talebi üzerine harekete geçen Beşiktaş transfer komitesinin, Bundesliga temsilcisi Stuttgart ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
Alman kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için bonservis pazarlıklarının sürdüğü öne sürüldü.
10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Siyah-beyazlıların Jeff Chabot için Stuttgart'a yaklaşık 10 milyon euroluk resmi teklif sunduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
İki kulübün anlaşmaya varması halinde Beşiktaş'ın oyuncunun menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlayacağı aktarıldı.
Jeff Chabot'un İstanbul'a gelmeye ve siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. teklif sunduğu belirtildi.