Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, siyah-beyazlı takımda Orkun Kökçü ile Alexander Nübel'in performanslarına ayrı bir parantez açtı.
"BU TAKIMIN LİDERİ ORKUN KÖKÇÜ"
Takım kaptanı Orkun Kökçü'nün skor katkısına dikkat çeken Kahveci, milli futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben Orkun'a, Beşiktaşlı taraftarlar istiyorsa her maç öncesinde bir şey söyleyeyim. İlk maç öncesinde Orkun'dan ayak içiyle köşeye gol beklediğimi söyledim ve oldu. Maç öncesi yayınını izleyenler bilir; ceza sahası dışından olursa içinden de olur dedim. Penaltı kazanıldı ve golünü attı. Ceza sahası içinden bir şutu direkten döndü, diğeri direğin dibinden auta gitti."
"ÜÇ GOLÜN İKİSİNİ ATMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Orkun Kökçü'nün takım içindeki rolüne vurgu yapan Nihat Kahveci, "Orkun'un geçen sezon bıraktığı yerden üç golün ikisini atması çok önemli. Çünkü bu takımın lideri Orkun Kökçü." dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA BİR KALECİ VAR"
Alexander Nübel'in iki maçta da önemli kurtarışlara imza attığını belirten Kahveci, Alman kalecinin oyun görüşünü övdü:
"Beşiktaş'ta bir kaleci var. İlk maçta da iyiydi. Karşı karşıya kaldığı pozisyonu kurtardı, maç o anda 1-1 olabilirdi. Eli iyi, ayağı iyi, libero gibi de oynuyor. Savunma arkasına atılan toplarda çıkıyor. Nerede duracağını biliyor ve oyunu iyi okuyor."
"180 DAKİKA BOYUNCA KUSURSUZ OYNADI"
Nübel'in doğru pozisyon almasının kurtarışlarındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade eden Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Atak yönüne göre doğru tarafa hareket ediyor. Savunma arkasına atılan toplarda zamanında çıkıyor, ayağıyla ve kafasıyla iyi müdahaleler yapıyor. Ceza sahasına gelen topları da güvenli biçimde alıyor. Bir pozisyonda eliyle oyunu başlattı, Billing topu aldı ve şut çekti. Nübel, 180 dakika boyunca kusursuz oynadı."
"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KAZANCI OLDU"
Nihat Kahveci, Alexander Nübel'in Beşiktaş'ın gol yememesinde önemli pay sahibi olduğunu belirterek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Nübel, Beşiktaş'ın en büyük kazancı oldu. Takımın gol yememesinin en büyük sebeplerinden biri. 180 dakikada verdiği mesaj, 'Bana güvenin' oldu. Nübel'i ben de tebrik ediyorum."
"BU TAKIMIN LİDERİ ORKUN KÖKÇÜ"
Takım kaptanı Orkun Kökçü'nün skor katkısına dikkat çeken Kahveci, milli futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben Orkun'a, Beşiktaşlı taraftarlar istiyorsa her maç öncesinde bir şey söyleyeyim. İlk maç öncesinde Orkun'dan ayak içiyle köşeye gol beklediğimi söyledim ve oldu. Maç öncesi yayınını izleyenler bilir; ceza sahası dışından olursa içinden de olur dedim. Penaltı kazanıldı ve golünü attı. Ceza sahası içinden bir şutu direkten döndü, diğeri direğin dibinden auta gitti."
"ÜÇ GOLÜN İKİSİNİ ATMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Orkun Kökçü'nün takım içindeki rolüne vurgu yapan Nihat Kahveci, "Orkun'un geçen sezon bıraktığı yerden üç golün ikisini atması çok önemli. Çünkü bu takımın lideri Orkun Kökçü." dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA BİR KALECİ VAR"
Alexander Nübel'in iki maçta da önemli kurtarışlara imza attığını belirten Kahveci, Alman kalecinin oyun görüşünü övdü:
"Beşiktaş'ta bir kaleci var. İlk maçta da iyiydi. Karşı karşıya kaldığı pozisyonu kurtardı, maç o anda 1-1 olabilirdi. Eli iyi, ayağı iyi, libero gibi de oynuyor. Savunma arkasına atılan toplarda çıkıyor. Nerede duracağını biliyor ve oyunu iyi okuyor."
"180 DAKİKA BOYUNCA KUSURSUZ OYNADI"
Nübel'in doğru pozisyon almasının kurtarışlarındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade eden Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Atak yönüne göre doğru tarafa hareket ediyor. Savunma arkasına atılan toplarda zamanında çıkıyor, ayağıyla ve kafasıyla iyi müdahaleler yapıyor. Ceza sahasına gelen topları da güvenli biçimde alıyor. Bir pozisyonda eliyle oyunu başlattı, Billing topu aldı ve şut çekti. Nübel, 180 dakika boyunca kusursuz oynadı."
"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KAZANCI OLDU"
Nihat Kahveci, Alexander Nübel'in Beşiktaş'ın gol yememesinde önemli pay sahibi olduğunu belirterek değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Nübel, Beşiktaş'ın en büyük kazancı oldu. Takımın gol yememesinin en büyük sebeplerinden biri. 180 dakikada verdiği mesaj, 'Bana güvenin' oldu. Nübel'i ben de tebrik ediyorum."