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Leandro Trossard'dan Beşiktaş'a jest!

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'ın, 6 Ağustos'ta sona erecek iznini 3 gün erken tamamlayacağı belirtildi. Belçikalı yıldızın 3 Ağustos'ta takıma katılması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Leandro Trossard'dan Beşiktaş'a jest!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'ın, siyah-beyazlı takıma beklenenden daha erken katılacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası'nın ardından İstanbul'a gelerek statta düzenlenen imza töreninde taraftarlarla buluşan Belçikalı futbolcu, daha sonra ailesiyle tatile çıktı.

TATİLİNİ 3 GÜN ERKEN BİTİRECEK

31 yaşındaki oyuncuya verilen iznin 6 Ağustos'ta sona ereceği aktarıldı.

Ancak Trossard'ın tatilini 3 gün erken tamamlamaya karar verdiği ve 3 Ağustos'ta takıma katılacağı belirtildi.

ÇALIŞMALARA ERKEN BAŞLAYACAK

Belçikalı yıldızın bu kararıyla yeni takımına uyum sürecini hızlandırmayı ve sezon hazırlıklarına daha erken başlamayı hedeflediği ifade edildi.

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