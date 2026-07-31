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Rafael Leao için büyük kapışma

Daha önce de birçok futbolcuda karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu kez de Rafael Leao transferinde yolları kesişti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 11:04
Haber: Milliyet
Rafael Leao için büyük kapışma
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Rafael Leao ismi, Türkiye'nin transfer gündeminden inmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe'nin de son dönemde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Portekizli yıldızın transferini değerlendirmeye aldı. Galatasaray'da 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması için Serie A ekibi Milan ile temasların başlayacağı belirtildi.

"AKLI BAŞINDAN BERİ GALATASARAY'DA"

Galatasaraylı yetkililer konuyla ilgili olarak, "Leao'nun aklında en başından beri Galatasaray vardı. Bizim öncelik olarak gördüğümüz bir isim değildi ama artık düşünüyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ KİRALIK

Fenerbahçe'nin de ciddi şekilde ilgilendiği Leao için Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini hazırladığı belirtildi. Leao'nun tercihinin burada belirleyici olacağını planlayan sarı-kırmızılıların bu noktada menajer Gardi'yle çalıştığı bildirildi. 

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