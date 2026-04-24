Cumartesi noterler açık mı, çalışıyor mu? 2026

Hafta sonu sözleşmelerine resmiyet kazandırmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, cumartesi günü o tasdik mühürleri basılmaya devam edecek mi?

Kısa, net ve hafta sonu planlarınızı anında şekillendirecek o müjdeli cevap: Evet! Cumartesi günleri noterler "NÖBETÇİ NOTER" sistemi sayesinde AÇIKTIR ve hizmet vermeye devam etmektedir!

Türkiye Noterler Birliği (TNB) ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu harika sistem sayesinde, hafta içi hizmet veren standart noter şubeleri kapalı olsa da, her il ve ilçede önceden belirlenmiş nöbetçi noterler hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) vatandaşların resmi işlemlerini halletmek için mesai yapmaktadır.

Pek çok kişinin aklını kurcalayan "Acaba nöbetçi noterlerde bazı işlemler kısıtlı mı?" sorusunun cevabı oldukça net: Hayır, hiçbir kısıtlama yoktur! Nöbetçi noterlerde, hafta içi yapılan TÜM resmi işlemler birebir aynı şekilde gerçekleştirilebilir. Cumartesi günü yapabileceğiniz başlıca işlemler şunlardır:

İkinci el araç alım satımı ve devri

Gayrimenkul (tapu) alım satım vekaletnameleri

Avukatlık vekaletnamesi çıkarma

İmza sirküleri ve tasdik işlemleri

Çeviri (tercüme) tasdikleri ve protesto çekme işlemleri

Hafta sonu yollara düşmeden önce dikkat etmeniz gereken en kritik nokta mesai saatleridir! Nöbetçi noterler hafta içi saatlerinden biraz daha farklı ve esnek bir programla çalışır:

Cumartesi Açılış Saati: 10.00

Cumartesi Kapanış Saati: 16.00

(Önemli Not: İşleminizin yarım kalmaması veya sistemsel yoğunluğa takılmamanız için en geç saat 15.30 civarında nöbetçi noterde sıranızı almış olmanız hayati önem taşır!)

Cumartesi günü bulunduğunuz konuma en yakın açık noteri bulmak için kapı kapı dolaşmanıza hiç gerek yok!

Saniyeler içinde Türkiye Noterler Birliği (TNB) resmi web sitesine (portal.tnb.org.tr) giriş yaparak "Nöbetçi Noter Bul" ekranına tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada bulunduğunuz ili ve ilçeyi seçtiğinizde, o gün (Cumartesi) nöbetçi olan noterin tam adresi, yol tarifi ve telefon numarası anında karşınıza çıkacaktır.