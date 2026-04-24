Haber Tarihi: 24 Nisan 2026 12:08 -
Güncelleme Tarihi:
24 Nisan 2026 12:08
Cumartesi noterler açık mı, çalışıyor mu? 2026
Hafta içi yoğun iş temposundan fırsat bulup resmi işlemlerini halledemeyen veya hayalini kurduğu o ikinci el aracı hafta sonu satın almak isteyen milyonlarca vatandaşın aklında tek bir soru yankılanıyor! Takvimler cumartesi gününü gösterirken, araç devri, gayrimenkul vekaleti veya evrak tasdik işlemi için plan yapanlar arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Cumartesi noterler açık mı? Hafta sonu noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?" sorguları ekonomi ve hukuk sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte hafta sonu ticari hayatını sürdürmek isteyenleri yakından ilgilendiren o kritik sistem ve güncel mesai saatleri...
Hafta sonu sözleşmelerine resmiyet kazandırmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, cumartesi günü o tasdik mühürleri basılmaya devam edecek mi?
CUMARTESİ GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? (2026)Kısa, net ve hafta sonu planlarınızı anında şekillendirecek o müjdeli cevap: Evet! Cumartesi günleri noterler "NÖBETÇİ NOTER" sistemi sayesinde AÇIKTIR ve hizmet vermeye devam etmektedir!Türkiye Noterler Birliği (TNB) ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu harika sistem sayesinde, hafta içi hizmet veren standart noter şubeleri kapalı olsa da, her il ve ilçede önceden belirlenmiş nöbetçi noterler hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) vatandaşların resmi işlemlerini halletmek için mesai yapmaktadır.HAFTA SONU HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?Pek çok kişinin aklını kurcalayan "Acaba nöbetçi noterlerde bazı işlemler kısıtlı mı?" sorusunun cevabı oldukça net: Hayır, hiçbir kısıtlama yoktur! Nöbetçi noterlerde, hafta içi yapılan TÜM resmi işlemler birebir aynı şekilde gerçekleştirilebilir. Cumartesi günü yapabileceğiniz başlıca işlemler şunlardır:İkinci el araç alım satımı ve devriGayrimenkul (tapu) alım satım vekaletnameleriAvukatlık vekaletnamesi çıkarmaİmza sirküleri ve tasdik işlemleri
Çeviri (tercüme) tasdikleri ve protesto çekme işlemleriNÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?Hafta sonu yollara düşmeden önce dikkat etmeniz gereken en kritik nokta mesai saatleridir! Nöbetçi noterler hafta içi saatlerinden biraz daha farklı ve esnek bir programla çalışır:Cumartesi Açılış Saati: 10.00Cumartesi Kapanış Saati: 16.00(Önemli Not: İşleminizin yarım kalmaması veya sistemsel yoğunluğa takılmamanız için en geç saat 15.30 civarında nöbetçi noterde sıranızı almış olmanız hayati önem taşır!)EN YAKIN NÖBETÇİ NOTER NASIL BULUNUR?Cumartesi günü bulunduğunuz konuma en yakın açık noteri bulmak için kapı kapı dolaşmanıza hiç gerek yok!Saniyeler içinde Türkiye Noterler Birliği (TNB) resmi web sitesine (portal.tnb.org.tr) giriş yaparak "Nöbetçi Noter Bul" ekranına tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada bulunduğunuz ili ve ilçeyi seçtiğinizde, o gün (Cumartesi) nöbetçi olan noterin tam adresi, yol tarifi ve telefon numarası anında karşınıza çıkacaktır.
