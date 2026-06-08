Galatasaray'da Boey beklemede!

Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey için beklemeye geçti.
Sarı-kırmızılılar, Singo'yla yollarını ayırırsa Fransız yıldızın tapusunu Bayern Münih'ten alacak.
Aksi durumda ise Sacha için girişimler başlamayacak.
BU SEZON NE YAPTI?
25 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'la çıktığı 17 maçta 835 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılılar, Singo'yla yollarını ayırırsa Fransız yıldızın tapusunu Bayern Münih'ten alacak.
Aksi durumda ise Sacha için girişimler başlamayacak.
BU SEZON NE YAPTI?
25 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'la çıktığı 17 maçta 835 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.