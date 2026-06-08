Klopp'un menajerinden Al Ittihad iddialarına sert tepki!

Jürgen Klopp'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın başına geçeceği yönündeki iddialar, menajeri Marc Kosicke'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
Liverpool'daki görevinden 2024 yılında ayrılan Alman teknik adam, o tarihten bu yana herhangi bir takım çalıştırmadı. Son iki yılda birçok kulüpten teklif almasına rağmen yeniden kulübeye dönmeyen Klopp, şu anda Red Bull'da küresel futbol direktörü olarak görev yapıyor.
Buna rağmen 58 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek sezon öncesinde yeniden teknik direktörlüğe döneceği yönündeki haberlerle gündemde kalmaya devam ediyor.
İngiliz basınından talkSPORT'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Klopp'u teknik direktörlük görevi için en önemli adaylardan biri olarak görüyor. Haberde, Suudi ekibinin Alman teknik adamı "hayalindeki teknik direktör" olarak değerlendirdiği ifade edildi.
MENAJERİNDEN SERT YANIT
Klopp'un menajeri Marc Kosicke ise çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.
Al Ittihad haberleriyle ilgili konuşan Kosicke, "Bütün bu saçmalıklardan bıktım. Hepsi can sıkıcı ve tamamen anlamsız." ifadelerini kullandı.
Kosicke, daha önce de Klopp'un bu yıl Al Ittihad'ın başına geçmesinin söz konusu olmadığını açıklamıştı.
REAL MADRID İDDİALARINI DA REDDETMİŞTİ
Alman teknik adamın adı daha önce Real Madrid ile de anılmıştı. Ancak Kosicke, bu iddialar için de benzer şekilde "can sıkıcı" değerlendirmesinde bulunmuş ve Klopp'un İspanyol devine gitmeyeceğini belirtmişti.
Real Madrid başkan adaylarından Enrique Riquelme, seçimi kazanması halinde Klopp'u takımın başına getireceğini açıklamıştı. Ancak seçimi mevcut başkan Florentino Perez kazandı.
RED BULL İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Klopp'un Red Bull ile olan sözleşmesi 2029 yılının sonuna kadar devam ediyor. Alman teknik adamın yakın dönemde mevcut görevinden ayrılmasına yönelik herhangi bir plan bulunmadığı belirtiliyor.
AL ITTIHAD'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI
Öte yandan Al Ittihad, sezon sonunda Sergio Conceicao ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Ekim ayında Laurent Blanc'ın yerine göreve gelen Portekizli teknik adam, takımı yeniden şampiyonluk yarışına sokmayı başaramadı. Al Ittihad, sezonu şampiyon Al Nassr'ın 31 puan gerisinde 5. sırada tamamladı.
AFC Şampiyonlar Ligi Elite bileti almasına rağmen Conceicao, sözleşmesinin bitimine iki yıl kala kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.
Klopp'un menajerinden Al Ittihad iddialarına sert tepki!
Jürgen Klopp'un menajeri Marc Kosicke, Al Ittihad iddialarını sert sözlerle yalanladı. Kosicke, "Bütün bu saçmalıklardan bıktım. Hepsi can sıkıcı ve tamamen anlamsız" derken, Alman teknik adamın Red Bull'daki görevine devam ettiğini vurguladı.
Jürgen Klopp'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın başına geçeceği yönündeki iddialar, menajeri Marc Kosicke'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
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