Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların gündeminde iki önemli golcü bulunuyor: Vangelis Pavlidis ve Dusan Vlahovic.
PAVLIDIS İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için 20 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisinin, Yunan futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu nedenle teklifi geri çevirdiği belirtildi.
VLAHOVIC DE LİSTEDE
Siyah-beyazlıların listesinde yer alan bir diğer isim ise Dusan Vlahovic oldu.
Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna gelmesi beklenen 26 yaşındaki Sırp santrforun, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferde öncelik verdiği isimlerden biri olduğu öne sürüldü.
ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR
İtalyan çalıştırıcının, Fiorentina döneminde birlikte görev yaptığı Vlahovic için olumlu rapor verdiği ve yıldız oyuncunun bu doğrultuda Beşiktaş'ın transfer gündemine dahil edildiği aktarıldı.
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta santrfor transferi konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasıyla 23 maça çıkan Vlahovic, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta '9' numara harekatı!
Beşiktaş'ta santrfor olarak Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Dusan Vlahovic ön plana çıktı. Ayrıca Benfica'lı Vangelis Pavlidis için 50 milyon euro istenmesi bu transferin gerçekleşmesini zora soktu.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
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