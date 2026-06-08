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Kars'ta 111. kez pehlivanlar buluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karaurgan köyünde bu yıl 111'incisi düzenlenen Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri, Türkiye'nin farklı illerinden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

calendar 08 Haziran 2026 16:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kars'ta 111. kez pehlivanlar buluştu
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Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, iş insanları, Karaurgan ve çevre köy muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kulüplerden 250 sporcu katıldı.



Sporcuların kategorilerinde kıyasıya mücadele verdiği şenlikte, bu sene de başpehlivan Yunus Emre Yıldız oldu. Kategorilerinde birinci olan güreşçiler, güreş alanında dolaşarak vatandaşlardan harçlık aldı.

Güreş ağalığına ise AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın seçildi. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, organizasyonda emeği geçenlere, katılımcılara ve sporculara teşekkür etti.



Eski güreşçi ve güreş hakemi 70 yaşındaki Arif Bingöl ise etkinlikte güreşin eski kimliğine kavuştuğunu gördüklerini belirterek, "Devletin milletin el ele olduğu bir yerdeyiz, herkese teşekkürler." dedi.

Organizasyon komitesinden Cihan Yılmaz da geniş bir katılımla organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Sağlıklı bir şekilde güreşlerimizi yaptık. Bu güreşler Kars'ın, Sarıkamış'ın en önemli kültürel değerlerinden biridir. Tüm katılımcılara, güreşçilere başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Başpehlivan Yunus Emre Yıldız ise güzel bir ortamda güreşlerin yapıldığını anlatarak, "Çok şükür bu senede alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bir sonraki sene de burada olmak isterim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu organizasyonlar bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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