Yeni rota İtalya: Pelin Eroktay'ın takımı belli oldu

Son olarak Voleybol Kadınlar 1. Ligi takımlarından Kuzeyboru Maxipipe Spor forması giyen 21 yaşındaki Pelin Eroktay, İtalya'ya transfer oldu. Genç pasör çaprazı, gelecek sezon 1907 Fenerbahçe Derneği'nin hisse sahibi olduğu Serie A ekibi Consolini Volley 1907 için mücadele edecek.



KULÜBÜN DİKKAT ÇEKEN FENERBAHÇE BAĞI



Pelin Eroktay'ın yeni durağı olan Consolini Volley 1907'nin Türkiye ile doğrudan bir organik bağı bulunuyor. Kısa bir süre önce 1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya Serie A takımı olan Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini satın alarak önemli bir yatırıma imza atmıştı. Bu anlaşmanın ardından kulübün adı resmi olarak "Consolini Volley 1907" şeklinde güncellenmişti.



ULUSLARARASI TECRÜBE VE MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ



Genç yaşına rağmen farklı ülkelerde voleybol oynama şansı bulan Pelin Eroktay, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Nepal liglerinde de deneyim kazandı. Başarılı oyuncu bugüne dek Eczacıbaşı altyapısı, Sarıyer Belediyesi, Sigorta Shop, İba Kimya TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Kathmandu Spikers, Edremit Belediyesi Altınoluk, Turan Türkistan, Havran Belediyespor ve son olarak Kuzeyboru Maxipipe Spor formalarını terletti.



Kulüp kariyerindeki çok yönlü deneyiminin yanı sıra ay-yıldızlı formayı da başarıyla temsil eden Pelin, Türkiye'nin 17, 19, 21 ve 22 yaş altı Avrupa şampiyonası kadrolarında yer alarak ülkesi adına mücadele etti.



