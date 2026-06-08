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Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu

Vanspor'dan ayrılmıştı! Osman Zeki Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu. Ankara Keçiörengücü, Osman Zeki Korkmaz'a emanet

calendar 08 Haziran 2026 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu
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Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

Vanspor'u son olarak çalıştıran 44 yaşındaki Korkmaz, İstanbulspor, Manisa FK, İstanbulspor ve Sivasspor'da da görev yaptı.

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