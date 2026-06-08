Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz iddiası!

Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım seçildi, Hakan Safi ise seçimi kaybetti.



Seçim sürecinden önce Paolo Maldini'nin Hakan Safi ile ilgili verdiği kararın ayrıntıları, seçimlerin tamamlanmasının ardından ortaya çıktı.



SEÇİMDEN ÖNCE AYRILIK KARARI



İtalyan basınında Sportmediaset'in geçtiği haberlere göre Paolo Maldini, Hakan Safi'nin Fenerbahçe için planladığı futbol projesinden seçim süreci tamamlanmadan önce çekilme kararı almıştı.



STRATEJİSİNDEN RAHATSIZ OLDU VE UZAKLAŞTI



Haberde "Maldini, Hakan Safi ekibinden ayrıldı" ifadeleri yer alırken, Milan efsanesinin özellikle iletişim stratejisinden rahatsız olduğu aktarıldı.



İddialara göre Maldini, sürecin çok agresif ilerlemesi ve imajına zarar verebilecek bir iletişim dili kullanılmasından dolayı Safi cephesinden uzaklaştı.



SONUÇLANMAMIŞ TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ AÇIKLAMASI DA RAHATSIZ ETTİ



Ayrıca, henüz sonuçlanmamış transfer görüşmelerinin kamuoyuna erken açıklanmasının (Greenwood dahil olmak üzere bazı oyunculara dair iddialar) Maldini'yi rahatsız ettiği belirtildi.



TARAFTARI SELAMLAMAYI REDDETTİ



Seçim günüyle ilgili anlatımlarda ise Maldini'nin, Hakan Safi'nin yanında oturmasına rağmen ayağa kalkarak taraftarı selamlama talebini kabul etmediği ve bu isteği geri çevirdiği iddia edildi.



SAHNEYE ÇIKMAMIŞTI



Öte yandan seçim öncesi Hakan Safi'nin, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle bir araya geldiği etkinlikte Paolo Maldini'yi sahneye davet ettiği, ancak Maldini'nin sahneye çıkmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Safi'nin bu durumu yorumlarken, "Biraz ayağında sorun var. Futbolculuk döneminden kalma bir rahatsızlık olabilir." sözleri de akıllarda soru işareti bırakmıştı.











