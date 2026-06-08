Wade Baldwin: 'Ondan nefret ediyordum, en kötü koçtu!'

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, Baskonia'da forma giydiği dönemde deneyimli basketbol adamı Dusko Ivanovic ile birlikte çalışmıştı.



Birçok Avrupa kulübünü çalıştıran ve Vitoria ekibine tam dört kez geri dönen Ivanovic, eski oyuncusu tarafından "Euroinsiders" podcast'inde anlatıldı.



Wade Baldwin sözlerine, "İspanya'da şansımı denemek ve EuroLeague'de oynamak, ama aynı zamanda çocuğumu büyütebileceğim güzel bir ortam bulmak istiyordum. Chima Moneke gibi pek çok kişi iç karartıcı olduğunu söylese de şehri de sevmiştim," diyerek başladı.



Ardından eski koçu hakkında konuştu…



"Ne yazık ki orada koçum Dusko'ydu. Ondan nefret ediyorum, onu sevmiyorum. Çalıştığım en kötü koçlardan biriydi. Her koçun kendi basketbol vizyonu vardır; ben topun sürekli elimde olduğu Bayern'deki harika bir sezonun ardından oraya gitmiştim. O ise bunu benden aldı, yerine şut setleri çizdi. Kendi oyunumu bir türlü bulamadım. Buna ek olarak, o tamamen yanına yaklaşılamaz bir adam ve uyum sağlamak gibi bir niyeti de yok."



