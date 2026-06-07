Bologna'dan Domenico Tedesco itirafı!

Beşiktaş, Bologna ile sözleşmesini fesheden Vincenzo Italiano'yu teknik direktörlük görevine getirirken, Serie A kulübü ise Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco ile anlaştı.



Bologna Teknik Heyet Sorumlusu Giovanni Sartori, Tedesco'nun transferiyle ilgili sürpriz bir itirafta bulundu.



La Gazzetta dello Sport'a konuşan Sartori, iki yıl önce göreve getirdikleri Vincenzo Italiano'dan önce Domenico Tedesco ile görüştüklerini söyledi. Giovanni Sartori, Fenerbahçe'nin eski hocası için şu ifadeleri kullandı:



"İki yıl önce Italiano geldiğinde aklımızdaydı. Birkaç kez görüşmüştük, iletişim halinde kaldık, oyuncular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Italiano'nun yerine birini bulma zamanı geldiğinde, zamanında vereceği cevapları bildiğimiz için onu düşündük. Tekrar konuştuk ve projeyi bizimle paylaştı."



"Onu seviyoruz çünkü modern, proaktif ve köktenci değil. Beş kişilik savunmadan dört kişilik savunmaya kadar çeşitli dizilişler kullandı ve maçlar sırasında da ayarlamalar yaptı. Belçika'yı Avrupa Şampiyonası'nda çalıştırmış, kariyerinde iki kupa kazanmış uluslararası bir teknik direktör. Ve beş dil konuşuyor."



