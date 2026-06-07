Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ali Çamlı seçildi.
Trendyol 1. Lig'e 11 yıl aradan sonra düşen Kayserispor'un genel kurulu Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Geçmiş döneme ait faaliyet raporlarının okunmasıyla başlayan kurulda, divan başkanı seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından oylamaya sunulan raporlar kabul edildi.
Tek adayla girilen seçimde, Ali Çamlı kulüp başkanı oldu.
Çamlı, konuşmasında, Kayserispor sevdalısı olduğunu ve takımın kendisi için vazgeçilmez bir tutku haline geldiğini söyledi.
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çamlı, Kayserispor'un başarısı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.
Çamlı, Kayserisporun büyük bir camia olduğunu belirterek, "Aldığım görevin ne olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle bu takımı şampiyon yapacağımdan da hiç endişem yok." dedi.
Kayserispor için herkesin kapısını çalacağını ifade eden Çamlı, "Takımın adı Metro Kayserispor oldu. Buraya katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Kayserispor'u borç batağına değil, borçları sıfıra indirip inşallah ilerleyen dönemlerde halka arz edip gerçek sahiplerine teslim etmek bizim amacımız." diye konuştu.
Kulübün yönetim kurulunda, Hüseyin Beyhan, Tufan Koç, Yücel Şahin, Ayten Öztürk Ünal, Emir Akpınar, Mustafa Gülsoy, Tevfik Kürtüncü, Samet Sarıoğlu, Süleyman Akın, Aydın Yergin, Şeyhi Odakır yer aldı.
Öte yandan kulübün 1 milyar 138 milyon lira borcu olduğu açıklandı.
Kayserispor Kulübü'nde başkanlığa Ali Çamlı seçildi
Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ali Çamlı seçildi.
Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ali Çamlı seçildi.
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