Haber Tarihi: 02 Haziran 2026 14:52
02 Haziran 2026 14:52
12 Haziran 2026 okullar tatil mi, neden tatil?
Yaz tatiline sayılı günler kala, milyonlarca öğrencinin ve velinin kalbi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek o son dakika haberleriyle güm güm atıyor! Özellikle LGS maratonunun yaklaşması ve sınav takviminde yapılan o sarsıcı değişikliklerin ardından, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar kopuyor. Sabahtan bu yana "12 Haziran 2026 okullar tatil mi, ders var mı? MEB 12 Haziran Cuma günü okulları neden tatil etti?" sorguları eğitim sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte planlarınızı baştan yaptıracak o sarsılmaz MEB duyurusu ve tatilin perde arkasındaki o devasa Dünya Kupası gerçeği!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde önemli bir düzenleme yaparak öğrencilerin ve öğretmenlerin gözünü Haziran ayına çevirdi. Eğitim maratonunun son düzlüğüne girilirken, gelen son dakika açıklamasıyla birlikte 12 Haziran Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği duyuruldu. Peki, 12 Haziran 2026 okullar tatil mi, neden tatil? İşte konuyla ilgili MEB açıklaması!
12 Haziran 2026 Okullar Tatil Mi?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre; 14 Haziran 2026 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" hazırlıkları nedeniyle bu karar alındı.12 Haziran Okullar Neden Tatil?Sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda; sıraların düzenlenmesi, optik formların hazırlanması ve gerekli tüm fiziki ile teknik kontrollerin eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil ilan edildi.Öğrenciler İçin ders Yok: 12 Haziran Cuma günü tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki örgün eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek.Öğretmenler İdari İzinli: MEB'in açıklamasına göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran gününde öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.Sınav Stresine Mola: Tatil kararı, aynı zamanda LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınav öncesindeki son cuma gününü dinlenerek ve stres atmış şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.
