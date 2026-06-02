Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde önemli bir düzenleme yaparak öğrencilerin ve öğretmenlerin gözünü Haziran ayına çevirdi. Eğitim maratonunun son düzlüğüne girilirken, gelen son dakika açıklamasıyla birlikte 12 Haziran Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği duyuruldu. Peki, 12 Haziran 2026 okullar tatil mi, neden tatil? İşte konuyla ilgili MEB açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre; 14 Haziran 2026 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" hazırlıkları nedeniyle bu karar alındı.

Sınavın yapılacağı okul ve kurumlarda; sıraların düzenlenmesi, optik formların hazırlanması ve gerekli tüm fiziki ile teknik kontrollerin eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil ilan edildi.

Öğrenciler İçin ders Yok: 12 Haziran Cuma günü tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki örgün eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek.

Öğretmenler İdari İzinli: MEB'in açıklamasına göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran gününde öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Sınav Stresine Mola: Tatil kararı, aynı zamanda LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınav öncesindeki son cuma gününü dinlenerek ve stres atmış şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.