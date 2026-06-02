Tayinler açıklandı mı? MEB öğretmen, EGM polis ve Jandarma atama sonuçları

Evini toplamaya başlamak veya görev yaptığı şehre veda etmek için ekran başında "F5" tuşunu aşındıran memurlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa listeler ilan edildi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren o sarsıcı yer değiştirme maratonunda süreç tamamen tamamlandı:

İl İçi İsteğe Bağlı Tayinler: Bakanlığın yayımladığı takvim doğrultusunda öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde MEBBİS sistemi üzerinden resmen ilan edildi.

İller Arası (İl Dışı) Tayinler: Büyük bir heyecanla beklenen iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ise 22 Mayıs 2026 Cuma günü MEBBİS ve e-Devlet kapısı üzerinden öğretmenlerin erişimine açıldı.

İlişik Kesme Süreci: Yer değişikliği hakkı kazanan öğretmenlerin yeni görev yerlerine gitmek üzere yapacakları ilişik kesme ve tebligat işlemleri yaz döneminde tıkır tıkır işlemeye devam edecek.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan kahraman jandarma personeli için beklenen o devasa müjde çok taze geldi!

29 Bin Personelin Yeri Değişti: Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine ataması 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen gerçekleştirilmiştir. Personeller sonuçları kendi kurumsal sistemleri üzerinden sorgulayabiliyor.