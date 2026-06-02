Haber Tarihi: 02 Haziran 2026 12:59 -
Güncelleme Tarihi:
02 Haziran 2026 12:59
Tayinler açıklandı mı? MEB öğretmen, EGM polis ve Jandarma atama sonuçları
Eğitimden emniyete, jandarmadan sağlık sektörüne kadar kamu bünyesinde görev yapan milyonlarca devlet memurunun ve ailelerinin aylardır nefesini tutarak beklediği o en büyük "tayin ve yer değiştirme" dönemi resmen geldi çattı! Yeni görev yerlerini öğrenip düzen kurmak, çocuklarının okul kaydını taşımak ve ev nakliye planlarını netleştirmek isteyen kamu personelleri, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Haziran ayının ilk günlerinde "Tayinler açıklandı mı? 2026 öğretmen il dışı atama sonuçları, polis genel atamaları ve Jandarma tayin listesi yayımlandı mı?" sorguları gündemin tam zirvesine oturmuş durumda. İşte kurum kurum bütçenizi ve rotanızı baştan çizdirecek o sarsıcı atama gerçekleri ve son dakika durum raporu!
Evini toplamaya başlamak veya görev yaptığı şehre veda etmek için ekran başında "F5" tuşunu aşındıran memurlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa listeler ilan edildi mi?
1. MEB ÖĞRETMEN TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI? (İL İÇİ VE İL DIŞI NETLEŞTİ)Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan yüz binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren o sarsıcı yer değiştirme maratonunda süreç tamamen tamamlandı:İl İçi İsteğe Bağlı Tayinler: Bakanlığın yayımladığı takvim doğrultusunda öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde MEBBİS sistemi üzerinden resmen ilan edildi.İller Arası (İl Dışı) Tayinler: Büyük bir heyecanla beklenen iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ise 22 Mayıs 2026 Cuma günü MEBBİS ve e-Devlet kapısı üzerinden öğretmenlerin erişimine açıldı.İlişik Kesme Süreci: Yer değişikliği hakkı kazanan öğretmenlerin yeni görev yerlerine gitmek üzere yapacakları ilişik kesme ve tebligat işlemleri yaz döneminde tıkır tıkır işlemeye devam edecek.2. JANDARMA'DA DEV ATAMA LİSTESİ AÇIKLANDI! (DÜN GECE YAYIMLANDI)İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan kahraman jandarma personeli için beklenen o devasa müjde çok taze geldi!29 Bin Personelin Yeri Değişti: Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine ataması 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen gerçekleştirilmiştir. Personeller sonuçları kendi kurumsal sistemleri üzerinden sorgulayabiliyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.