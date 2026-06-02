01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-0
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
3-1

Galatasaray, Fenerbahçe'yi bekliyor!

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin başkanını seçmesiyle federasyonun 10+4 kararını gözden geçireceğini düşünüyor. Yönetim, yabancı futbolcu sayısı fazla olan Fenerbahçe'nin de TFF'ye karşı geleceğine inanıyor.

calendar 02 Haziran 2026 08:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Fenerbahçe'yi bekliyor!
TFF, yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemişti.

Yıldız yabancıları getirmek için kontenjan açmak zorunda olan Galatasaray, bu karara tepki göstermiş ve TFF'ye kuralın değişmesi için başvuruda bulunmuştu. Henüz bir yanıt alamayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini bekliyor.

Ezeli rakibin de Aziz Yıldırım veya Hakan Safi'nin başkan olmasıyla birlikte 10+4'ün değiştirilmesi için itirazda bulunması muhtemel...

Galatasaray ile ilişkileri iyi olmayan TFF'nin bu kararı gözden geçireceği düşüncesi hakim.

DURSUN ÖZBEK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA SÖYLEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı kuralıyla ilgili itirazını ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmıştı.

7 Haziran sonrası ezeli rakiplerin bu konuda ortak bir görüşte birleşmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
