Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi!

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında performansıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi!
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan ve hakkında ayrılık haberleri çıkan Oğuz Aydın, milli maçta dikkat çekti.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de başladı ve sağ kanatta oldukça dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Kuzey Makedonya maçını değerlendiren Zeki Uzundurukan, "Kuzey Makedonya maçında Oğuz Aydın'ı izlerken, 'Fenerbahçe, bu Oğuz'u sezon boyunca nasıl yedek kulübesinde oturttu?' dedim içimden." dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım da geçtiğimiz günlerde, "Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım ama tam tersi çocuk geriye gitti. İyi oyuncu ama onu geliştirmek lazım. Ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Elimizde değer var ama değer ile ilgilenmediğimiz için dışarıda kaldı." diye konuşmuştu.



FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe, ayrılık haberlerine rağmen değişen yabancı kuralıyla birlikte milli futbolcunun ayrılığına çok sıcak bakmıyor.

YENİ HOCA KARAR VERECEK

Oğuz Aydın'ın geleceği, Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni yönetimle birlikte belli olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 4 asist yaptı.

 

1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
