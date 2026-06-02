Beşiktaş'tan Salih Özcan'a; "Bizi bekle"

Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan milli futbolcu Salih Özcan'a, "Bizi bekle." mesajı gönderdi.

calendar 02 Haziran 2026 09:06
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Neredeyse 2 yıldır adı Beşiktaş'la her transfer döneminde anılan Salih Özcan, bu kez transfer olmaya çok yaklaştı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu, A Milli Takım kampında bulunuyor. Mevcut 10 artı 4 yabancı kuralında yerli rotasyonunu güçlendirmesi gereken siyah-beyazlılar, Salih'i alacak.

Teknik direktör gündemi nedeniyle transfere ağırlık veremeyen Beşiktaş Yönetimi, Salih'e haber gönderdi. Oyuncu tarafına "Seni alacağız, kimseyle görüşme" denildi. 28 yaşındaki gurbetçi yıldız, geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund'ta çok az süre aldı. Almanya'da bazı kulüplerin Salih ile ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın ekonomik anlamda daha iyi bir teklif sunduğu ve Salih Özcan'ın da yeni rotasının İstanbul olacağı dış basında yazılmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Borussia Dortmund'da 12 maçta süre buldu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
