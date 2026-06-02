Aziz Yıldırım: 'Fenerbahçe'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacağız'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı AzizYıldırım, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, camianın yeniden kenetlenmesi gerektiğini söyledi.



Aziz Yıldırım, Ankara'da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.



Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte Yıldırım, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hisseden taraftarlarla başkentte buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun mensuplarıyız. Bu büyük camiayı yeniden ayağa kaldırmanın, kenetlenmenin ve özlenen günlere yürümenin vakti gelmiştir." dedi.



Camiaya güçlü bir yönetim ve birliktelik gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Zor zamanlar yaşadık. Hepimiz birlikte gözyaşı döktük. İhaneti de gördük, saldırılarla da mücadele ettik. Fenerbahçe, tarihinin her döneminde olduğu gibi yine operasyonlarla karşı karşıya kaldı. Kumpaslar kuruldu. Son maçlarda şampiyonluklar kaybettik. Mücadelemizi hep farklı cephelerde sürdürmek zorunda bırakıldık." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli camianın içinde bulunduğu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Aziz Yıldırım, "Bugün karşımızdaki tablo hepimizi üzüyor. Çoğumuz geleceğimiz konusunda endişeliyiz. Hatta konuştuğum bazı arkadaşlarımın gözlerinde korku gördüm. 'Nasıl olacak? İçine düştüğümüz bu karanlıktan nasıl çıkacağız?' diye soruyorlar." diye konuştu.



- "Kötü duyguların karşısında umut biziz"



Fenerbahçe taraftarına umut mesajı veren Aziz Yıldırım, "Ancak unutmayın, bu kötü duyguların karşısında umut biziz. Cesaret ve cüret bizim karakterimizdir. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz." dedi.



Kulübün yeniden yükselişe geçeceğine inandığını belirten Yıldırım, "Bu dönemi kapatıp yeni bir dönem açacağız. Fenerbahçe'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Bunu birlikte başaracağız. Biz olarak başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.



Camia içindeki ayrışmalara da değinen Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'nin çeşitli gruplara bölünmüş gibi göründüğünü görüyoruz. Gruplar, klikler, küçük hesaplar ve sosyal medyadaki ayrıştırıcı yaklaşımlar camiamıza zarar veriyor. Oysa omuz omuza olacağız, yan yana duracağız. Kendi küllerimizden doğacak, Zümrüdüanka gibi yeniden yükselecek ve kanaryamızı zafere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



Göreve gelmeleri halinde hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında da konuşan AzizYıldırım, "Avrupa'da istikrarlı bir başarı modeli oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır. Yeni nesiller için gelir kaynakları oluşturmak, kulübümüzün dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı ve tesisleşmede yeniden öncü olmak ve 64 bin kişilik stadımızı hayata geçirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır." dedi.



Fenerbahçe'nin dünya markası kimliğini güçlendireceklerini belirten Yıldırım, "Tüm bunların sonunda dünya markası Fenerbahçe'yi yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Yönetim kurulu aday listemde yer alan arkadaşlarımızın yedisi Ankara'dandır. Ankara'nın desteğini yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.



AzizYıldırım, konuşmasının ardından Fenerbahçe marşı eşliğinde kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.



