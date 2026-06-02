Dünya Kupası 2026
Turnuvaya SADECE KALDI!

Mert Müldür: "Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz"

Mert Müldür ve Oğuz Aydın, Kuzey Makedonya karşısındaki 4-0'lık galibiyetin ardından Dünya Kupası'na çok iyi hazırlandıklarını, ilk hedeflerinin gruptan çıkmak ve ardından başarıyla ilerlemek olduğunu söyledi.

calendar 02 Haziran 2026 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, Dünya Kupası için sabırsızlandıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Müldür, çok iyi bir maç olduğunu ve takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Kuzey Makedonya'nın kolay bir rakip olmadığını anlatan Mert Müldür, "4-0, çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı. En önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Yarın uzun bir seyahat olacak." ifadelerini kullandı.

Sağ bekte başladığı maçı sol bekte bitirdiğini belirten Mert Müldür, "Benim için çok büyük bir fark yok. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım." dedi.

Mert, Dünya Kupası'ndaki ilk maçın çok önemli olduğunun altını çizerek, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. En önemli maçımız o. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da inşallah adım adım ilerlemek." diye konuştu.

Mert Müldür ile birlikte kameraların karşısına geçen Oğuz Aydın da çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getirerek, "Elimizden gelenin iyisini yaptık. Güzel bir skor yakaladık. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası'nda göreceğiz. Tarih yazmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
