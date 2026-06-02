Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası: 1954

Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası İsviçre'de düzenlendi. En gollü kupa, Türkiye'nin katıldığı 1954 İsviçre, en az gol atılan organizasyon ise 1990 İtalya oldu. 1954'te maç başına 5,38 gol atıldı, 1990'da bu sayı 2,21'de kaldı.

Dünya Kupası'nda bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da yaşandı.

İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı kupadaki 26 maçta 140 gol atıldı. Söz konusu kupa, maç başına 5,38'lik ortalamayla Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu.

İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 22 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.

Brezilya, Rusya ve Katar'da ortalama yükseldi

Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.

Katar 2022, son dönemin en gollü turnuvası oldu. 64 maçta 172 golün atıldığı Katar'da maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. Brezilya 2014'te 2,67, Rusya 2018'de ise 2,64 gol ortalamasıyla oynandı. 2010'da 2,27, 2006'da 2,3, 2002'de ise 2,52 gol ortalaması tutturuldu.

Dünya Kupaları ve gol ortalamaları

Bugüne dek yapılan 22 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle:


Tarih

 Ülke

 Maç

 Gol

 Ortalama
1954

 İsviçre

 26

 140

 5,38
1938

 Fransa

 18

 84

 4,67
1934

 İtalya

 17

 70

 4,12
1950

 Brezilya

 22

 88

 4
1930

 Uruguay

 18

 70

 3,89
1958

 İsveç

 35

 126

 3,6
1970

 Meksika

 32

 95

 2,97
1982

 İspanya

 52

 146

 2,81
1962

 Şili

 32

 89

 2,78
1966

 İngiltere

 32

 89

 2,78
1994

 ABD

 52

 141

 2,71
2022

 Katar 64

 172

 2,69
1978

 Arjantin

 38

 102

 2,68
1998

 Fransa

 64

 171

 2,67
2014

 Brezilya

 64

 171

 2,67
2018

 Rusya

 64

 169

 2,64
1974

 Almanya

 38

 97

 2,55
1986

 Meksika

 52

 132

 2,54
2002

 Japonya-G.Kore

 64

 161

 2,52
2006

 Almanya

 64

 147

 2,3
2010

 Güney Afrika

 64

 145

 2,27
1990

 İtalya

 52

 115

 2,21
 

