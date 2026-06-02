Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası: 1954
Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası İsviçre'de düzenlendi. En gollü kupa, Türkiye'nin katıldığı 1954 İsviçre, en az gol atılan organizasyon ise 1990 İtalya oldu. 1954'te maç başına 5,38 gol atıldı, 1990'da bu sayı 2,21'de kaldı.
İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı kupadaki 26 maçta 140 gol atıldı. Söz konusu kupa, maç başına 5,38'lik ortalamayla Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu.
İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 22 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.
Brezilya, Rusya ve Katar'da ortalama yükseldi
Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.
Katar 2022, son dönemin en gollü turnuvası oldu. 64 maçta 172 golün atıldığı Katar'da maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. Brezilya 2014'te 2,67, Rusya 2018'de ise 2,64 gol ortalamasıyla oynandı. 2010'da 2,27, 2006'da 2,3, 2002'de ise 2,52 gol ortalaması tutturuldu.
Dünya Kupaları ve gol ortalamaları
Bugüne dek yapılan 22 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şöyle:
| Tarih
| Ülke
| Maç
| Gol
| Ortalama
| 1954
| İsviçre
| 26
| 140
| 5,38
| 1938
| Fransa
| 18
| 84
| 4,67
| 1934
| İtalya
| 17
| 70
| 4,12
| 1950
| Brezilya
| 22
| 88
| 4
| 1930
| Uruguay
| 18
| 70
| 3,89
| 1958
| İsveç
| 35
| 126
| 3,6
| 1970
| Meksika
| 32
| 95
| 2,97
| 1982
| İspanya
| 52
| 146
| 2,81
| 1962
| Şili
| 32
| 89
| 2,78
| 1966
| İngiltere
| 32
| 89
| 2,78
| 1994
| ABD
| 52
| 141
| 2,71
| 2022
|Katar
| 64
| 172
| 2,69
| 1978
| Arjantin
| 38
| 102
| 2,68
| 1998
| Fransa
| 64
| 171
| 2,67
| 2014
| Brezilya
| 64
| 171
| 2,67
| 2018
| Rusya
| 64
| 169
| 2,64
| 1974
| Almanya
| 38
| 97
| 2,55
| 1986
| Meksika
| 52
| 132
| 2,54
| 2002
| Japonya-G.Kore
| 64
| 161
| 2,52
| 2006
| Almanya
| 64
| 147
| 2,3
| 2010
| Güney Afrika
| 64
| 145
| 2,27
| 1990
| İtalya
| 52
| 115
| 2,21
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Avustralya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Çek Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Meksika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Güney Afrika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Güney Kore
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0