Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası: 1954

Tarih



Ülke



Maç



Gol



Ortalama



1954



İsviçre



26



140



5,38



1938



Fransa



18



84



4,67



1934



İtalya



17



70



4,12



1950



Brezilya



22



88



4



1930



Uruguay



18



70



3,89



1958



İsveç



35



126



3,6



1970



Meksika



32



95



2,97



1982



İspanya



52



146



2,81



1962



Şili



32



89



2,78



1966



İngiltere



32



89



2,78



1994



ABD



52



141



2,71



2022



Katar 64



172



2,69



1978



Arjantin



38



102



2,68



1998



Fransa



64



171



2,67



2014



Brezilya



64



171



2,67



2018



Rusya



64



169



2,64



1974



Almanya



38



97



2,55



1986



Meksika



52



132



2,54



2002



Japonya-G.Kore



64



161



2,52



2006



Almanya



64



147



2,3



2010



Güney Afrika



64



145



2,27



1990



İtalya



52



115



2,21





Dünya Kupası'nda bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da yaşandı.İsviçre'de 1954 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katıldığı kupadaki 26 maçta 140 gol atıldı. Söz konusu kupa, maç başına 5,38'lik ortalamayla Dünya Kupası tarihinin en gollü turnuvası oldu.İtalya'daki 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalama ile geride kalan 22 kupanın en az gollü turnuvası gerçekleştirildi.Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022'deki turnuvalarda, önceki üç organizasyona göre gol ortalamaları yükseldi.Katar 2022, son dönemin en gollü turnuvası oldu. 64 maçta 172 golün atıldığı Katar'da maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. Brezilya 2014'te 2,67, Rusya 2018'de ise 2,64 gol ortalamasıyla oynandı. 2010'da 2,27, 2006'da 2,3, 2002'de ise 2,52 gol ortalaması tutturuldu.