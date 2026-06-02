Dünya Kupası 2026
Bosna Hersek, 12 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Bosna Hersek, 2014'ün ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Play-off finalinde İtalya'yı penaltılarla eleyen Bosna Hersek'in kadrosunda Edin Dzeko'nun yanı sıra Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic de yer alıyor.

calendar 02 Haziran 2026 12:59
Bosna Hersek, 12 yıl sonra Dünya Kupası'nda
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek Milli Takımı, ikinci kez turnuva heyecanı yaşayacak.

Teknik direktör Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, Avrupa elemeleri ve play-off turundaki başarılı performansıyla Dünya Kupası bileti aldı. Özellikle play-off finalinde İtalya'yı penaltılarla eleyerek büyük ses getiren Balkan temsilcisi, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olmaya aday.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Elemelerde H Grubu'nu Avusturya'nın ardından 17 puanla ikinci sırada tamamlayan Bosna Hersek, oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. Disiplinli savunması ve kompakt oyun anlayışıyla öne çıkan Bosna Hersek, play-off aşamasında ise tarihi başarılara imza attı.

Play-off yarı finalinde Galler deplasmanında 1-1 berabere kalan Bosna Hersek, rakibini penaltılarla (4-2) geçmeyi başardı. Finalde ise İtalya ile normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Bosna Hersek'in İtalya karşısındaki başarısı, aynı zamanda rakibinin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında kalmasına neden oldu.

Bosna Hersek, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

Romanya-Bosna Hersek: 0-1

Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

Bosna Hersek-San Marino: 1-0

San Marino-Bosna Hersek: 0-6

Bosna Hersek-Avusturya: 1-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

Bosna Hersek-Romanya: 3-1

Avusturya-Bosna Hersek: 1-1

TakımOGBMAYP
Avusturya 8 6 1 1 22 4 19
Bosna Hersek 8 5 2 1 17 7 17
Romanya 8 4 1 3 19 10 13
Kıbrıs Rum K. 8 2 2 4 11 11 8
San Marino 8 0 0 8 2 39 0
Öne çıkan oyuncuları

Takımın en önemli figürü olmayı sürdüren Edin Dzeko, 40 yaşında olmasına rağmen Bosna Hersek'in hücum hattındaki en etkili ismi. Kariyerinde Manchester City, Roma ve Inter gibi önemli kulüplerde forma giyen deneyimli forvet, ocak ayında Schalke'ye transfer olduktan sonra da etkili performansını sürdürdü.

Bosna Hersek'in yükselen yıldızları arasında PSV Eindhoven forması giyen Esmir Bajraktarevic ile Salzburg'da oynayan Kerim Alajbegovic öne çıkıyor. Genç yaşta ABD Milli Takımı formasını da giyen Bajraktarevic, daha sonra Bosna Hersek'i tercih etti ve İtalya karşısında seri penaltı atışlarında ağları havalandırarak galibiyette önemli rol oynadı.

Bosna Hersek'in kadrosunda geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık forma giyen Nihad Mujakic ve Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic de yer aldı.

Dünya Kupası geçmişi

1992 yılında Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 2014 Brezilya'da yer aldı.

İlk turnuva deneyiminde Arjantin, Nijerya ve İran'ın bulunduğu grupta mücadele eden Bosna Hersek, grup aşamasında turnuvaya veda etti.

Kadro

Kaleci: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Savunma: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), ⁠Nihad Mujakic (Partizan), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan ‌Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ‌Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Forvet: Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke)

Maç takvimi

12 Haziran (TSİ 22.00): Kanada-Bosna Hersek (Toronto Stadı)

18 Haziran (TSİ 22.00): İsviçre-Bosna Hersek (Los Angeles Stadı)

24 Haziran (TSİ 22.00): Bosna Hersek-Katar (Seattle Stadı)

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
