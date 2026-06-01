 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
2-1
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
0-1
01 Haziran
Norveç-İsveç
3-1
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
4-0
01 Haziran
Avusturya-Tunus
1-068'
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Mason Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi İngiltere'den Mason Greenwood için flaş bir transfer iddiası geldi.

calendar 01 Haziran 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 22:54
Haber: Sporx.com dış haberler
Mason Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi gündem oldukça hareketlenmeye başladı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesi transfer çalışmalarına hız verirken; İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi.

İNGİLTERE'DEN FENERBAHÇE İDDDİASI

BBC'nin haberine göre Marsilya forması giyen Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ortak transfer hedefi konumunda bulunuyor.

Marsilya'da son dönemde zorlu bir süreç geçiren 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinin yeni sportif direktörü Gregory Lorenzi'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Haberde, Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli bir sorun yaşamayacağı ifade edildi.

Öte yandan İngiliz futbolcunun adı Serie A temsilcisi Roma ile de anılıyor.

MARSİLYA PERFORMANSI!

Marsilya formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan İngiliz golcü, Fransız ekibinde çıktığı 81 resmi maçta 48 gol kaydetti. Greenwood, geride kalan Ligue 1 sezonunda attığı 16 golle Rennes forması giyen Esteban Lepaul'un ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de son beş sezonun tamamını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.

Öte yandan Manchester United'ın, Greenwood'u Temmuz 2024'te 31.6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya satarken sözleşmeye önemli bir sonraki satıştan pay maddesi eklediği de belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.