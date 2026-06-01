SGA ve Daigneault'dan Holmgren'e tam destek: 'Chet'e ihtiyacımız var'

Batı Konferansı Finalleri'nin yedinci ve son maçında San Antonio Spurs'e mağlup olarak sezonu kapatan Oklahoma City Thunder'da yıldız oyuncu Shai Gilgeous-Alexander, seride beklentilerin altında kalan Chet Holmgren'e güçlü bir destek verdi.



Thunder'ın sezon sonu değerlendirme toplantılarında basın mensuplarına konuşan Gilgeous-Alexander, özellikle ESPN'den Anthony Slater'ın da yer aldığı medya grubuna yaptığı açıklamada Holmgren'in takım için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.



"Chet'e ihtiyacımız var. Chet Holmgren'e ihtiyacımız var," diyen SGA, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Chet buraya gelmeden önce şu an olduğumuz takım değildik. Bugün elde ettiğimiz başarıları elde edememiştik. Chet kendisinin en iyi versiyonu olduğunda, biz de takım olarak en iyi versiyonumuza ulaşıyoruz. Bu bir sır değil. Chet'e ihtiyacımız var."



24 yaşındaki Holmgren, Spurs karşısındaki kader maçında yalnızca iki şut kullanırken dört sayı ve dört ribaundla mücadeleyi tamamladı. Yaklaşık 33 dakika sahada kalan genç pivot, serinin genelinde de beklentilerin gerisinde kaldı.



San Antonio serisinde maç başına 10.7 sayı ortalaması yakalayan Holmgren, Thunder'ın önceki sekiz playoff maçında ürettiği 18.6 sayı ortalamasının oldukça altında kaldı.



2022 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçilen Holmgren için bu performans kariyerindeki önemli istatistiksel düşüşlerden biri oldu. Genç yıldız, cumartesi günkü karşılaşmaya kadar oynadığı 47 playoff maçının hiçbirinde altı şut girişiminin altına düşmemişti.



Holmgren'in kariyerinde iki veya daha az saha içi isabet denemesinde bulunduğu tek diğer maç ise 27 Mart 2024 tarihinde Houston Rockets'a karşı oynanan ve uzatmada kaybedilen mücadele olmuştu. O karşılaşmada çaylak sezonunu geçiren Holmgren, yalnızca 18 dakika oynadıktan sonra faul problemine girerek oyun dışı kalmıştı.



Ancak aynı sezon Oklahoma City, Batı Konferansı'nı lider tamamlayarak kulüp tarihindeki önemli başarılardan birine imza atmıştı. Thunder, son üç sezondur normal sezonu Batı'nın zirvesinde tamamlamayı başardı.



Başantrenör Mark Daigneault da Holmgren'in takıma etkisine dikkat çekti.



"Chet Holmgren takımda bulunduğu her dakika boyunca biz Batı Konferansı'nın bir numaralı takımı olduk," ifadelerini kullandı.



Bu sezon kariyerinde ilk kez All-NBA Takımı'na, All-Defensive Takımı'na ve All-Star kadrosuna seçilen Holmgren ise takım arkadaşından ve koçundan gelen destek sözlerinin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.



"Yalnızca harika insanlar değil, aynı zamanda yaptıkları işte olağanüstü yetenekli olan kişilerden destek görmek her zaman çok güzel," diyen Holmgren, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:



"Onların liderliklerini görmek her zaman ilham verici oluyor ve ben de o yolu takip etmeye çalışıyorum."



