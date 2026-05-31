Josko Gvardiol'dan Barcelona yanıtı

Manchester City forması giyen Josko Gvardiol, hakkında çıkan Barcelona haberleri ve geleceği için konuştu.

calendar 31 Mayıs 2026 20:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona ile adı geçen Hırvat savunma oyuncusu, "Hepimiz her yönden gelen söylentileri gördük. Manchester City'de mutluyum ve ihtiyacım olan her şeye sahibim. Dünya Kupası'ndan sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Manchester City'de geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, savunmadaki performansının yanı sıra 2 gol, 5 asistle hücum katkısı da verdi.

Manchester City ile 2028 yılına kadar devam eden Gvardiol'un, güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

