PSG - Arsenal maçı canlı izle: TRT 1 canlı izle!

Formasını giyip, ekran karşısına geçmeye hazırlanan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen dev final internetten ve televizyondan şifresiz nasıl izlenecek?

Kısa, net ve bu akşam futbolseverlere devasa bir bütçe tasarrufu sağlayacak olan o resmi gerçek: Evet, PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçı bu akşam (30 Mayıs 2026 Cumartesi) TRT 1 ekranlarından tamamen ŞİFRESİZ ve canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA'nın yasal statüsü gereği Şampiyonlar Ligi final karşılaşmaları açık kanallardan şifresiz yayınlanmak zorundadır. Bu büyük kural doğrultusunda, heyecan dolu 90 dakikayı evinizdeki televizyondan hiçbir platforma üye olmadan, uydu alıcınız üzerinden TRT 1'i açarak HD kalitede şifresiz izleyebilirsiniz.



Eğer bu akşam televizyon başında değilseniz, yoldaysanız veya maçı bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet üzerinden takip etmek istiyorsanız sizi sarsıcı bir dijital yayın müjdesi bekliyor!

Resmi Dijital Yayıncı: TRT'nin dijital platformu olan Tabii üzerinden PSG - Arsenal maçını internet bağlantınız olan her yerden tamamen şifresiz olarak canlı izleyebilirsiniz.

Nasıl İzlenir?: Bilgisayarınızdan veya akıllı cihazlarınızdan Tabii dijital platformuna giriş yaparak TRT 1 yayınını donmadan, yüksek çözünürlükle ve kesintisiz seyredebilirsiniz. İnternetteki korsan ve kalitesiz yayın sitelerine bulaşmadan resmi ekran üzerinden bu coşkuya ortak olabilirsiniz.

Stadyum: Kupanın sahibini belirleyecek bu devasa karşılaşmaya Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki o görkemli Puskás Aréna ev sahipliği yapıyor.

Bu tarihi karşılaşmada başlama düdüğü, Türkiye saati ile tam 19.00'da çalacaktır.

PSG - Arsenal maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.