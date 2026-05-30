İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella için teklif açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



"AİLE ORTAMINI YARATAN MONTELLA"



A Milli Futbol Takımı'ndaki ortama dikkat çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, "Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum. İnşallah 3-4 turnuva daha takımın başında durur" dedi.



"3-4 TURNUVA DAHA BURADA KALIR"



Montella ile ilgili açıklamalarına devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella müthiş bir insan! Bazen insanlar eleştiriyor, doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Bizi oluruz veya olmayız... Bu çocuklarla birlikte, daha da gençleri katarak 3-4 turnuva daha Milli Takım'ın başında kalır diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



"HAYALİNİ KURDUĞU ROMA'YI BİLE KABUL ETMEDİ"



Vincenzo Montella'nın Roma'dan teklif aldığı döneme değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Montella, çalıştırdığı takımlarda "Roma'dan teklif gelirse giderim" maddesi koyduruyordu. Milli Takım'da bu madde yoktu. Roma'dan teklif geldi. "Roma'yı yıllardır bekliyorum, değerlendirmek isterim. İki Play-Off maçımız var, oradan kötü sonuç almamız halinde beni gönderecekseniz, şimdi gideyim' dedi. Kaptanlarla konuştum, sonrasında 'Benim olduğum sürece buradasın' dedim. Hayalini kurduğu Roma'yı bile kabul etmedi, teşekkür ediyorum. Zaten Türk gibi oldu. Dünya Kupası'ndan sonra Türk vatandaşı yapacağız. İsmini kendi belirler. Bizde, Montella'nın sınırsız limiti var." açıklamasını yaptı.







