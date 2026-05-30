Dünya Kupası'nın ilk ve son golünü Fransızlar attı

Turnuvanın ilk golünü, 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki maçta Fransız Lucien Laurent, Meksika'ya karşı kaydetti.



Son golü ise 18 Aralık 2022'de Katar'ın Lusail kentinde oynanan final maçının uzatma devrelerinde Fransız Kylian Mbappe kaydetti. Mbappe'nin Arjantin'e attığı turnuva tarihinin 2720. golü, takımının şampiyonluğu için yeterli olmadı.



Bu arada turnuvada 500. gol, 1958'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol 2006'da İsveçli Marcus Allback'tan, 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'ten geldi.



Dünya Kupası'nda her biri organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle:





Gol Futbolcu Ülke Kupa 1 Lucien Laurent Fransa 1930 100 Angelo Schiavio İtalya 1934 200 Harry Andersson İsveç 1938 300 Chico Brezilya 1950 400 Max Morlock Almanya 1954 500 Bobby Collins İskoçya 1958 600 Drazan Jerkovic Yugoslavya 1962 700 Pak Seung-zin Kuzey Kore 1966 800 Gerd Müller Almanya 1970 900 Hector Yazalde Arjantin 1974 1000 Rob Rensenbrink Hollanda 1978 1100 Sergey Baltacha SSCB 1982 1200 Jean-Pierre Papin Fransa 1986 1300 Gary Lineker İngiltere 1986 1400 Johnny Ekström İsveç 1990 1500 Claudio Caniggia Arjantin 1994 1600 Pierre Issa (kendi kalesine) Güney Afrika 1998 1700 Slobodan Komljenovic Yugoslavya 1998 1800 Beto Portekiz 2002 1900 Christian Vieri İtalya 2002 2000 Marcus Allback İsveç 2006 2100 Javier Hernandez Meksika 2010 2200 Arjen Robben Hollanda 2010 2300 Jermaine Jones ABD 2014 2400 Luka Modric Hırvatistan 2018 2500 Fakhreddine Ben Youssef Tunus 2018 2600 Robert Lewandowski Polonya 2022 2700 Lionel Messi Arjantin 2022

- En yaşlı ve en genç golcüler



Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla, en genç oyuncu ise Brezilyalı Pele oldu.



Milla, 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü.



Turnuvanın en genç golcüsü Pele ise 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler'e gol atmayı başarmıştı.



- İlk hat-trick yapan futbolcu



Kupada ilk kez hat-trick yapan futbolcu, ABD'li Bert Patenaude oldu.



Patenaude, 1930 Uruguay'da Paraguay ile yapılan maçta 3 gol birden atarak tarihe geçti.



En hızlı hat-trick'i ise 1982'de El Salvador'a 7 dakikada (69, 72 ve 76) 3 gol atan Macar Laszlo Kiss yaptı.



- Prosinecki 2 ülke adına da gol attı



Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Robert Prosinecki, Dünya Kupası'nda iki ülke adına gol atmayı başaran tek futbolcu oldu.



Prosinecki, 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 1998'de de Hırvatistan ile Jamaika'ya gol attı.



- Kendi kalesine ilk gol atan



Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan ilk futbolcu ünvanı, İsviçreli Ernst Lötscher'e ait.



Lötscher, Almanya ile 1938'de oynadıkları maçta kupa tarihinin kendi kalesine atılan ilk golünü kaydetti.



- İlk penaltı golü Rosas'tan



Kupa tarihinde ilk penaltı golünü, Meksikalı futbolcu Manuel Rosas attı.



Rosas, tarihi penaltı golünü, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında filelere gönderdi.



