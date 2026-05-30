Dünya Kupası biletlerinde büyük dolandırıcılık!

FBI, Dünya Kupası öncesi dolandırıcıların sahte site vurgununu açıkladı. Pahalı biletleri 'İlk gelen alır' taktiğiyle sahte alan adreslerinden pazarlayan dolandırıcılar, şifreleri ele geçirdikten sonra mağduru gerçek FIFA sitesine yönlendiriyor. Fakat iş işten geçmiş, hesaplar boşaltılmış oluyor.

calendar 30 Mayıs 2026 15:21
Siber güvenlik kuruluşu Group-IB'nin raporuna göre, Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke, devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu.

'Ghost Stadium' adı verilen örgüt, FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte alan adı (domain) üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler, FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor. Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken, korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor. 

4 BİN 300 SAHTE DOMAİN

Ağustos 2025'ten bu yana turnuvayı hedef alan 4 bin 300'den fazla şüpheli domain tespit edildi. Aktif sitelerin 79'u, fiyatı bin 500 ila 10 bin dolar arasında değişen lüks (VIP) bilet satışları yapıyor. Uzmanlar, toplam mağdur sayısının 47 bini aştığını ve lüks bilet dolandırıcılığındaki zararın 474 milyon dolara (22 milyar TL) ulaşabileceğini öngörüyor. Korsanlar sosyal medyada 'ilk gelen alır' diye lüks biletleri 60 dolara satıyormuş gibi gösterip, kandırıyor.

FBI'DAN 3 TAVSİYE

1- Arama motoru sonuçlarına veya sosyal medyadaki reklamlara tıklamak yerine, FIFA'nın resmi adresini (fi fa.com) tarayıcıya bizzat yazarak girin.

2- Resmi ve güvenilir siteleri tarayıcınızın yer imlerine (bookmark) kaydedin.

3- Bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz sayfalara asla hassas kişisel veya fi nansal bilgilerinizi girmeyin.

TYPO-SQUATTING TEHLİKESİ

YÖNTEM: Siber suçlular, FIFA'nın resmi web sitesini birebir kopyalayarak sahte sayfalar üretiyor. Bu yönteme "typo-squatting" (yazım hatası avcılığı) deniyor.

TAKTİK: Dolandırıcılar, kullanıcıların tarayıcıya adresi yanlış yazma veya kampanya reklamlarına tıklayarak giriş yapma dalgınlığına güveniyor.

AMAÇ: Sadece bilet değil, turnuvada iş fırsatları arayan insanlar da tuzağa düşürülüyor. İsim, ev adresi, telefon, e-posta ve en önemlisi banka/kredi kartı bilgilerini ele geçiriliyor.

BUNLARA DİKKAT!

UZANTI OYUNLARI: fi fa.cab, fi fa.pink, fi fa. blue, fi fa.pub, fi fa.click, fi fa.help, fi lfa.org

İŞ İLANI TUZAKLARI: jobs-fi fa.com, fi fa-hr. com, fi fa-careerhub.com, fi faworldcup-careers.com

BİLET TUZAKLARI: fi fa-ticket.live, fi fastore. us.com, fi faworldcup26.sale, worldcup26ticket.com, 2026fi faworldcuptickets.online

GÖRSEL YANILTMA: wvvw-fi fa.com (İki adet 'v' harfi yan yana getirilerek 'w' imajı verilmiş)

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
