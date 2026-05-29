Amir Murillo'dan duygusal Dünya Kupası itirafı!

Beşiktaş'ın Panamalı savunmacısı Amir Murillo, çocukluk yıllarında kurduğu Dünya Kupası hayalinin gerçeğe dönüşme hikayesini anlattı.



Murillo, Panama'nın uzun yıllar Dünya Kupası'na katılamadığını hatırlatarak büyükannesiyle arasında geçen duygusal diyaloğu paylaştı.



Panamalı futbolcu, "Ben çocukken Panama Dünya Kupası'na katılamıyordu. Büyükannem sürekli 'Hep kaybediyorlar, asla gidemeyecekler' diyordu. Ben de ona 'Bir gün ben milli takımda oynarsam gideriz' diye cevap veriyordum." ifadelerini kullandı.



Panama'nın tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı süreci unutamadığını belirten Murillo, "2018'de ilk kez gitme hakkı kazandık. Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Şimdi büyükannem benimle gurur duyuyor." dedi.



