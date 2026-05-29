Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
Turnuvaya SADECE KALDI!

Osman Aşkın Bak: "Finale kadar gideriz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyeceğine inandığını belirterek, "Bizim Çocuklar'ın grup aşamasını geçip finale kadar yürüyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

calendar 29 Mayıs 2026 20:32 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Osman Aşkın Bak: 'Finale kadar gideriz'
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Bakan Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. 

Osman Aşkın Bak, bir araya geldiği milli futbolcularla bayramlaşarak başarı dileğinde bulundu.

Bakan Bak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2026 Dünya Kupası'na katılmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Artık günler azalmaya başladı. Sporcularımız, teknik heyet ve federasyon çok emek vererek bizleri mutlu etti. Takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Bence milli takımımız orada çok iyi işler yapacak. Grup sürecinden sonra da finale kadar yürüyeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın iyi bir jenerasyona sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Hocanın rakiplerle ilgili açıklamaları vardı. Bence çok iyi analizler ve doğru değerlendirmeler. Hiçbir şey kolay değil. Adım adım gitmek gerekiyor. Doğru bir felsefe. Her maçı birer final gibi götürerek yolumuza devam edeceğiz. Genç bir jenerasyon, bunu Avrupa Şampiyonası'nda ispatladılar. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi önemli oyuncularımız var. Federasyonumuza, başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu süreci doğru yönettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim için bir şans. Sporu ve futbolu çok iyi bilen biri. Gençlerimizi, milli takımımızı ve sporcularımızı takip eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz 'Çılgın Türkler'iz, inşallah ABD'de de iyi işler yapacaklar." diye konuştu.

DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Osman Aşkın Bak:
Osman Aşkın Bak: "Finale kadar gideriz"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
