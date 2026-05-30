Pele sahneye çıktı, Brezilya tarih yazdı

İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası, futbolun lokomotif ülkesi Brezilya'nın ilk şampiyonluğuna ulaştığı turnuva oldu.

calendar 30 Mayıs 2026 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası tarihinde 5 kezle en çok şampiyonluğa ulaşan ekip Brezilya, ilk zaferini İsveç'te yaşadı.

İsveç'e kadar düzenlenen 5 Dünya Kupası'nda zafere ulaşamalan Brezilyalılar, şanssızlıklarını 1954'te kırdı.

- 16 takım katıldı, format değişti

İsveç 1958'e 16 takım katıldığı için kupanın formatında değişikliğe gidildi.

Gruplar dörder takımdan oluşurken ilk iki sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükseldi.

Kupaya Avrupa'dan Avusturya, Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, Kuzey İrlanda, İskoçya, SSCB, İsveç, Galler ve Yugoslavya, Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin ve Paraguay, Kuzey Amerika'dan ise Meksika katıldı.

Türkiye, FIFA tarafından eleme maçlarında Avrupa yerine Asya/Afrika grubuna verildi. Bu durumu protesto eden Türkiye, elemelere katılmadı.

- Brezilya, ev sahibine gol yağdırdı

Kupanın yarı finalinde Fransa'yı 5-2 yenen Brezilya ile Batı Almanya'yı 3-1 mağlup eden ev sahibi İsveç, finalde karşılaştı.

Solna'daki Rasunda Stadı'nda 49 bin 737 seyirci önünde oynanan finalde Brezilya, Vava ve Pele'nin ikişer, Mario Zagallo'nun da bir golüyle sahadan 5-2 galip ayrıldı. İsveç'in golleri ise Nils Liedholm ve Agne Simonsson'dan geldi.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Fransa, Batı Almanya'yı 6-3 mağlup etti.

- Pele sahneye çıktı

Brezilya ve futbol dünyasının efsane ismi Pele (Edson Arantes do Nascimento), 1958 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı.

Henüz 17 yaşında katıldığı Dünya Kupası'nda 6 gol atmayı başaran Pele, takım arkadaşı Vava ile Brezilya'nın şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.

- Fontaine rekor kırdı

Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 Dünya Kupası'nda attığı 13 golle, bir kupada en çok gol atan futbolcu ünvanını eline geçirdi.

Oynadığı 6 maçta 13 gole ulaşan Fontaine'i altışar golle Pele ve Alman Helmut Rahn izledi.

- 35 maçta 126 gol

İsveç'teki Dünya Kupası'nda yapılan 35 maçta 126 gol atıldı.

Maç başına 3,6 gol ortalaması tutturulan kupanın en golcü takımları ise 23 golle Fransa, 16 golle de Brezilya oldu.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
