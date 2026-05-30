Yaser Asprilla'nın geleceği belli oldu!

Devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Girona'ya geri dönecek.
AS'ın haberine göre İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmayacağı belirtildi.
La Liga'dan düşen İspanyol ekibinin, Asprilla'yı kadroda tutarak yeniden üst lige çıkma hedefinde önemli bir parça olarak kullanabileceği ifade edildi.
Yaser Asprilla, Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmış, bu maçlarda gol katkısında bulunmamıştı.
AS'ın haberine göre İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmayacağı belirtildi.
La Liga'dan düşen İspanyol ekibinin, Asprilla'yı kadroda tutarak yeniden üst lige çıkma hedefinde önemli bir parça olarak kullanabileceği ifade edildi.
Yaser Asprilla, Galatasaray formasıyla 9 maça çıkmış, bu maçlarda gol katkısında bulunmamıştı.