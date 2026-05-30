Fenerbahçe'den Liverpool'un kalecisine teklif!

Fenerbahçe başkan adayların Hakan Safi, A Spor'a katıldığı yayında; santrfor, stoper ve kanat oyuncusunun yanı sıra; bir de kaleci transferi yapacağını açıkladı.



Safi'nin Ederson ve Livakovic'i göndereceği bu nedenle bu bölgeye takviye yapacağı belirtilirken, gündeme flaş gibi bir iddia düştü.



Hakan Safi'nin, Liverpool'da Alisson Becker'in arkasında kalan Giorgi Mamardashvili için harekete geçtiği ortaya çıktı.



Liverpool, Alisson'la yola devam edecek olmasından dolayı Gürcü kaleciyi kiralık olarak gönderecek. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Hakan Safi'nin, İngiliz ekibinin yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.



KARAR BEKLENİYOR



Hakan Safi'nin gerçekleşen görüşmede satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Safi, Ada temsilcisinin vereceği kararı bekliyor.



TEKLİFE SICAK BAKIYOR



Gelen bilgilere göre; Mamardashvili de Türkiye'nin ülkesi Gürcistan'a yakın olmasından dolayı Fenerbahçe'nin teklifine sıcak.



