Fenerbahçe'den Liverpool'un kalecisine teklif!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, seçim sürecine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde göreve gelmesi halinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Safi'nin, kaleci transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

calendar 30 Mayıs 2026 10:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe başkan adayların Hakan Safi, A Spor'a katıldığı yayında; santrfor, stoper ve kanat oyuncusunun yanı sıra; bir de kaleci transferi yapacağını açıkladı.

Safi'nin Ederson ve Livakovic'i göndereceği bu nedenle bu bölgeye takviye yapacağı belirtilirken, gündeme flaş gibi bir iddia düştü.

Hakan Safi'nin, Liverpool'da Alisson Becker'in arkasında kalan Giorgi Mamardashvili için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Liverpool, Alisson'la yola devam edecek olmasından dolayı Gürcü kaleciyi kiralık olarak gönderecek. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Hakan Safi'nin, İngiliz ekibinin yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

KARAR BEKLENİYOR

Hakan Safi'nin gerçekleşen görüşmede satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Safi, Ada temsilcisinin vereceği kararı bekliyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Gelen bilgilere göre; Mamardashvili de Türkiye'nin ülkesi Gürcistan'a yakın olmasından dolayı Fenerbahçe'nin teklifine sıcak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
