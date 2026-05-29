Atletico Madrid, Barcelona ile dalga geçti!

Atletico Madrid, transfer dedikodularını tiye alan viral bir paylaşım ile ezeli rakibi Barcelona'ya gönderme yaptı. Julian Alvarez transferi ve Bad Bunny konserleri üzerinden kurgulanan bu alaycı paylaşım, kısa sürede futbol dünyasında gündeme oturdu.

calendar 29 Mayıs 2026 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2026 19:43
Haber: Sporx.com
İspanya'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Julian Alvarez için ortaya atılan transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın Atletico Madrid'den ayrılabileceği yönündeki haberler artarken, Barcelona'nın oyuncu için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Ancak Atletico Madrid cephesi, söz konusu iddialara alışılmışın dışında bir yöntemle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için sözde bir transfer teklifi yaptığını duyurarak gündem yarattı. 

"DÖRT KONSER BİLETİ VE BİR PAKET ÇEKİRDEK"

Atletico Madrid'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

 "Lamine Yamal için transfer teklifimizi içeren faksı Barcelona'ya gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." 



PEDRI İÇİN DE PAYLAŞIM GELDİ

Atletico Madrid, Lamine Yamal paylaşımıyla yetinmedi ve bu kez Barcelona'nın bir diğer yıldızı Pedri üzerinden esprili bir gönderide bulundu.

Kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üçü bir arada paketini tamamlamak için iyice coştuk, kesenin ağzını açıyoruz. Raphinha bir sezonluğuna bize kiralık olarak geliyor, karşılığında biz de satın alma opsiyonu olmadan Tom Ford ve Smith'i size kiralıyoruz. Reddedilemez bir teklif."



SON OLARAK RAPHINHA PAYLAŞIMI YAPILDI

Madrid temsilcisi, Barcelona'ya yönelik göndermelerini Raphinha paylaşımıyla sürdürdü. 

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
