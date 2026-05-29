Atletico Madrid, Barcelona ile dalga geçti!

İspanya'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Julian Alvarez için ortaya atılan transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın Atletico Madrid'den ayrılabileceği yönündeki haberler artarken, Barcelona'nın oyuncu için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.



Ancak Atletico Madrid cephesi, söz konusu iddialara alışılmışın dışında bir yöntemle yanıt verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için sözde bir transfer teklifi yaptığını duyurarak gündem yarattı.



"DÖRT KONSER BİLETİ VE BİR PAKET ÇEKİRDEK"



Atletico Madrid'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Lamine Yamal için transfer teklifimizi içeren faksı Barcelona'ya gönderdik. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Transfer duyurusunu hazırlamak için yanıtlarını sabırsızlıkla bekliyoruz."







PEDRI İÇİN DE PAYLAŞIM GELDİ



Atletico Madrid, Lamine Yamal paylaşımıyla yetinmedi ve bu kez Barcelona'nın bir diğer yıldızı Pedri üzerinden esprili bir gönderide bulundu.



Kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



SON OLARAK RAPHINHA PAYLAŞIMI YAPILDI





Madrid temsilcisi, Barcelona'ya yönelik göndermelerini Raphinha paylaşımıyla sürdürdü.



Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



"Üçü bir arada paketini tamamlamak için iyice coştuk, kesenin ağzını açıyoruz. Raphinha bir sezonluğuna bize kiralık olarak geliyor, karşılığında biz de satın alma opsiyonu olmadan Tom Ford ve Smith'i size kiralıyoruz. Reddedilemez bir teklif."







