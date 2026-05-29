Juventus'tan Camavinga hamlesi! Transfer Koopmeiners'e bağlı

Juventus, gelecek sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, Fransız yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de istediği süreleri almakta zorlanan Camavinga'nın, yeniden çıkış yakalayabilmek adına kiralık ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
2025-26 sezonunda La Liga'da yalnızca 16 maçta ilk 11'de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, bu performansının ardından Fransa Milli Takımı'nda da gözden düştü. Teknik direktör Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosunda Camavinga yerine Roma'da forma giyen Manu Kone'yi tercih ettiği aktarıldı.
İngiltere'den de talipleri bulunan Camavinga'nın, Real Madrid'den bonservisiyle ayrılmayı düşünmediği ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Juventus'un da bu noktada önemli adaylardan biri olduğu kaydedildi.
Öte yandan transferin gerçekleşmesi için Juventus'un önce kadroda yer açması gerekiyor. Bu doğrultuda gözler Teun Koopmeiners'e çevrildi.
Haberde, Galatasaray'ın teklifini reddeden Hollandalı orta saha oyuncusunun Juventus'taki geleceğinin belirsiz olduğu ve kulübün oyuncu için çözüm aradığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, değer kaybını önlemek adına Koopmeiners'i kiralık göndermeyi değerlendirdiği aktarıldı.
Juventus yönetiminin, Koopmeiners konusunda bir çıkış yolu bulmasının ardından Camavinga için Real Madrid ile temaslarını hızlandırabileceği ve kiralama formülü üzerinde çalışabileceği öne sürüldü.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30