Eczacıbaşı Dynavit, Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı

Eczacıbaşı Dynavit, Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 29 Mayıs 2026 18:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eczacıbaşı Dynavit, Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı
Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Japon smaçör Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı. 

Eczacıbaşı Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Japonya Milli Takımı kaptanı olarak önemli bir sorumluluk üstlenen Mayu Ishikawa'nın tecrübesi, oyun disiplini ve liderliğiyle takımımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Uluslararası seviyede edindiği deneyimin yeni sezonda bizim için çok değerli olacağını düşünüyoruz. Sahadaki istikrarı ve yüksek oyun zekasıyla, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

2000 doğumlu smaçör Mayu Ishikawa, Japonya Milli Takımı ile Voleybol Milletler Ligi (VNL), dünya şampiyonası ve olimpiyatlar gibi organizasyonlarda forma giydi. Japon oyuncu, birçok önemli şampiyonada ise en iyi smaçör seçildi.

