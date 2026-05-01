Liverpool'da bedelsiz veda: Konate

Liverpool ile yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalan Ibrahima Konate, bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak.

calendar 29 Mayıs 2026 00:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Liverpool ve Fransız oyuncu tarafı arasında yapılan yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Konate, bu gelişmenin ardından Liverpool ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bedelsiz olarak İngiliz ekibinden ayrılacak.

Ibrahima Konate için daha önce Real Madrid ve Bayern Münih haberleri gündeme gelmişti.

27 yaşındaki Konate, 2021 yılında imza attığı Liverpool'da 183 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 7 gol, 4 asistle skor katkısı da sağladı.

