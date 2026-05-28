Ramos'un Sevilla anlaşması iptal oluyor!

Sergio Ramos önderliğindeki konsorsiyumun Sevilla'yı satın alma anlaşması iptal oluyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, taraflar daha önce 444 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak görüşmelerde yaşanan görüş ayrılıkları sonrası görüşmeler durdu.



Sevilla tarafı, müzakerelerin sona erdiğini düşünüyor.



Ramos'a yakın kaynaklara göre, Ramos'un öndeliğindeki konsorsiyum, son toplantıdan anlaşmanın artık sonuçlandırılmasının zor olduğu izlenimiyle ayrıldı ve anlaşmanın iptal edildiğine dair resmi bir bildirim bekliyor.



Sevilla ile Ramos önderliğindeki konsorsiyum arasında yapılan görüşmelere dair kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması ve durumun netlik kazanması bekleniyor.



