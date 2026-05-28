Fenerbahçe'den transferde Berke Özer sürprizi!

Fenerbahçe, Ederson'la yolların ayrılması ihtimaline karşı Lille forması giyen eski kalecisi Berke Özer'i gündemine aldı.

calendar 28 Mayıs 2026 10:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe geride kalan sezon da uzun yıllardır hayalini kurduğu Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı. Sarı lacivertliler ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı. 

Fenerbahçe'de geride kalan sezon en çok eleştirilen isimlerden birisi de kaleci Ederson oldu.

Brezilyalı eldiven sezon başında Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer olmuştu. Yıldız file bekçisi oldukça kritik maçlarda yediği hatalı gollerle sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe'de diğer yandan hem yerli rotasyonu hem de 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şekilleniyor.

BERKE ÖZER GÜNDEME GELDİ

Sarı-lacivertliler, takımda kalede Ederson'un gitmesi halinde yerli hamlesi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Lille'de forma giyen Berke Özer gündeme geldi.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fransız ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki kalecinin de her zaman Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulanıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
