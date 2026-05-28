Fenerbahçe'den transferde Berke Özer sürprizi!

Fenerbahçe geride kalan sezon da uzun yıllardır hayalini kurduğu Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı. Sarı lacivertliler ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.



Fenerbahçe'de geride kalan sezon en çok eleştirilen isimlerden birisi de kaleci Ederson oldu.



Brezilyalı eldiven sezon başında Fenerbahçe'ye çok büyük umutlarla transfer olmuştu. Yıldız file bekçisi oldukça kritik maçlarda yediği hatalı gollerle sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti.



Fenerbahçe'de diğer yandan hem yerli rotasyonu hem de 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şekilleniyor.



BERKE ÖZER GÜNDEME GELDİ



Sarı-lacivertliler, takımda kalede Ederson'un gitmesi halinde yerli hamlesi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Lille'de forma giyen Berke Özer gündeme geldi.



GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR



Fransız ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki kalecinin de her zaman Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulanıyor.



