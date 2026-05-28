Filipe Luis, Monaco ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir şekilde görüşmelerine devam ediyor.



Futbol direktörü Önder Özen'in siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya sunduğu listedeki adaylardan biri olan Filipe Luis'le ilgili gece yarısı yeni bir gelişme yaşandı.



Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da görev yapan Filipe Luis'le yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.



MONACO'YU TERCİH ETTİ



Genç teknik direktörün tercihini Monaco'dan yana kullandığı ve Beşiktaş yönetiminin alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.



Portekiz'e Filip Luis ile görüşmeyen giden Önder Özen ise İstanbul'a döndü.



ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ RAZVAN LUCESCU



Önder Özen'in Serdal Adalı ile dün gece bir görüşme gerçekleştirdiği ve yeni bir liste sunduğu, bu listede önemli bir İspanyol teknik direktörün olduğu aktarıldı. Öte yandan Razvan Lucescu'nun Beşiktaş için öne çıkan bir diğer isim olduğuna dikkat çekildi.



