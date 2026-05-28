Filipe Luis, Monaco ile anlaştı!

Monaco, teknik direktörlük görevi için Filipe Luis ile anlaşma sağladı. Bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Brezilyalı çalıştırıcının, Fransız ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

calendar 28 Mayıs 2026 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2026 10:17
Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir şekilde görüşmelerine devam ediyor.

Futbol direktörü Önder Özen'in siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya sunduğu listedeki adaylardan biri olan Filipe Luis'le ilgili gece yarısı yeni bir gelişme yaşandı.

Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da görev yapan Filipe Luis'le yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

MONACO'YU TERCİH ETTİ

Genç teknik direktörün tercihini Monaco'dan yana kullandığı ve Beşiktaş yönetiminin alternatif isimlere yöneldiği belirtildi. 

Portekiz'e Filip Luis ile görüşmeyen giden Önder Özen ise İstanbul'a döndü.

ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ RAZVAN LUCESCU

Önder Özen'in Serdal Adalı ile dün gece bir görüşme gerçekleştirdiği ve yeni bir liste sunduğu, bu listede önemli bir İspanyol teknik direktörün olduğu aktarıldı. Öte yandan Razvan Lucescu'nun Beşiktaş için öne çıkan bir diğer isim olduğuna dikkat çekildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
