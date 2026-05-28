Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir şekilde görüşmelerine devam ediyor.
Futbol direktörü Önder Özen'in siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya sunduğu listedeki adaylardan biri olan Filipe Luis'le ilgili gece yarısı yeni bir gelişme yaşandı.
Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da görev yapan Filipe Luis'le yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.
MONACO'YU TERCİH ETTİ
Genç teknik direktörün tercihini Monaco'dan yana kullandığı ve Beşiktaş yönetiminin alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.
Portekiz'e Filip Luis ile görüşmeyen giden Önder Özen ise İstanbul'a döndü.
ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ RAZVAN LUCESCU
Önder Özen'in Serdal Adalı ile dün gece bir görüşme gerçekleştirdiği ve yeni bir liste sunduğu, bu listede önemli bir İspanyol teknik direktörün olduğu aktarıldı. Öte yandan Razvan Lucescu'nun Beşiktaş için öne çıkan bir diğer isim olduğuna dikkat çekildi.
Filipe Luis, Monaco ile anlaştı!
Monaco, teknik direktörlük görevi için Filipe Luis ile anlaşma sağladı. Bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Brezilyalı çalıştırıcının, Fransız ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir şekilde görüşmelerine devam ediyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Ahmet Nur Çebi, Altay'ı satın almak istiyor
-
9
Aziz Yıldırım: "İki santrforla görüşüyorum, ayın 1'inde biter"
-
8
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
-
7
Michael Carrick'in ilk transferi: Ederson
-
6
Mason Greenwood için çılgın talep!
-
5
Galatasaray'da beklenmedik kriz!
-
4
Luka Modric, Real Madrid'e geri dönüyor!
-
3
Enzo'nun Real Madrid hayaline 140 milyon Euro'luk engel!
-
2
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Lookman müjdesi!
-
1
Barcelona, 70 milyon ve bonuslara bitirdi!
- 10:37 Carlo Ancelotti'nin gözdesine Fenerbahçe kancası!
- 10:26 Beşiktaş'tan Süper Lig'in golcüsüne "Bizi bekle" mesajı!
- 10:19 Fenerbahçe'den transferde Berke Özer sürprizi!
- 10:01 Galatasaray'ın transfer planı değişti! Hedef Can Uzun!
- 09:43 Filipe Luis, Monaco ile anlaştı!
- 01:13 Glasner: "Harika bir dönem sona erdi!"
- 01:00 İngilizler'den finallere ambargo
- 00:48 Avrupa'da kupa kazanan 12. İngiliz: Crystal Palace
- 00:46 Konferans Ligi, Londra takımlarına gidiyor!
- 00:43 Glasner'in ikinci, Crystal Palace'ın ilk Avrupa kupası
- 00:37 Enzo'nun Real Madrid hayaline 140 milyon Euro'luk engel!
- 00:11 Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi geri istiyor! Rakamlar netleşti
- 23:57 Konferans Ligi kupası Crystal Palace'ın
- 23:28 Luka Modric, Real Madrid'e geri dönüyor!
- 22:57 Arsenal, Gabriel Jesus'un fiyatını belirledi
- 22:45 Florentino Perez'den rakip adaya şok suçlama!
- 22:34 Fenerbahçe Beko farklı kazandı!
- 21:50 Quaresma'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
- 21:00 Aziz Yıldırım: "İki santrforla görüşüyorum, ayın 1'inde biter"
- 20:51 UEFA Konferans Ligi'nde final zamanı: Crystal Palace - Rayo Vallecano
- 20:47 EA FC 26'ya Dünya Kupası modu: The World's Game
- 20:41 FM26'ya Dünya Kupası modu geldi!
- 20:28 Galatasaray'dan yakın takip: Kingsley Coman
- 19:56 Anadolu Efes geri dönüşe izin vermedi
- 19:54 Eczacıbaşı Dynavit'e Alman orta!
- 19:17 Galatasaray'da beklenmedik kriz!
- 19:10 Demba Ba'ya Ligue 1'den talip var!
- 19:02 Arsenal, Morgan Rogers'ın peşinde!
- 18:55 Resmi açıklama geldi; Maurizio Sarri
- 18:45 İsmail Kartal: "Görüşme olmadı, teklif yok"
- 18:36 Barcelona, Pascual ile yollarını ayırıyor!
- 18:18 Barcelona, 70 milyon ve bonuslara bitirdi!
- 17:59 Michael Carrick'in ilk transferi: Ederson
- 17:51 Kasper Schmeichel futbolu bıraktı!
- 17:44 Mason Greenwood için çılgın talep!
- 17:40 Barcelona'da efsane isim Alexia Putellas ayrıldı!
- 17:27 TOFAŞ'ta başantrenörlüğe Massimo Cancellieri getirildi
- 17:19 Beşiktaş istiyordu; Chelsea satış listesine koydu!
- 17:15 Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
- 17:11 İngiltere'de sezonun en iyi teknik direktörü Mikel Arteta
- 17:10 Noa Lang, Dünya Kupası'nda!
- 17:06 Trabzonsporlu Chibuike Nwaiwu, baba oldu
- 16:41 Bodrum FK'lı Ajeti'ye Çorum FK talip oldu
- 16:41 Dünya Kupası'na play-off'tan gitmemiz A Milli Takımı çöl sıcağına bıraktı!
- 16:33 Boca, Delgado için yüksek uçtu; Trabzonspor frene bastı
- 16:32 Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi yolunda finale yükseldi
- 16:20 Ahmet Nur Çebi, Altay'ı satın almak istiyor
- 16:10 Fenerbahçe'nin yeni stoperi Premier Lig'den!
- 16:01 A Milli Takım'da 'ödenmeyen prim' iddialarına TFF'den cevap
- 15:53 Göztepe'ye genç golcü: Quinonez
- 15:47 Beşiktaş'a 23'lük stoper: Kevin Boma
- 15:47 Juventus'ta Kenan Yıldız'ın geleceği için açıklama
- 15:43 Tomas Bobcek'te Karadeniz derbisi
- 15:33 West Ham'da Nuno Espirito Santo kararı!
- 15:20 Lukaku'dan Tedesco için olay sözler!
- 15:19 Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı açıklaması
- 15:09 Beşiktaş'tan Arda Okan Kurtulan hamlesi
- 14:51 Tolgay Arslan futbolu bıraktı: "Hayatımın en zor kararlarından biri..."
- 14:35 Trabzonspor'a transferde takas önerisi!
- 14:07 Aziz Yıldırım'dan Vedat Muriqi sürprizi: Anlaştı iddiası!
Glasner: "Harika bir dönem sona erdi!"
Enzo'nun Real Madrid hayaline 140 milyon Euro'luk engel!
Luka Modric, Real Madrid'e geri dönüyor!
Arsenal, Gabriel Jesus'un fiyatını belirledi
Florentino Perez'den rakip adaya şok suçlama!
Demba Ba'ya Ligue 1'den talip var!
Barcelona, 70 milyon ve bonuslara bitirdi!
Michael Carrick'in ilk transferi: Ederson
Mason Greenwood için çılgın talep!
Barcelona'da efsane isim Alexia Putellas ayrıldı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30