Beşiktaş'tan Süper Lig'in golcüsüne "Bizi bekle" mesajı!

Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in, Eyüpspor'da forma giyen Umut Bozok'u transfer listesine aldığı ve deneyimli golcüye "Bizi bekle" mesajını ilettiği öne sürüldü.

calendar 28 Mayıs 2026 10:26
Fotoğraf: AA
Beşiktaş yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya girdi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın yeni teknik direktörü büyük merak konusu haline gelirken transfer çalışmaları ise kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Siyah beyazlılarda futbol direktörü Önder Özen, siyah-beyazlılar için transferde ilk hamlesini yaptı.

Yeni Asır'ın haberine göre Önder Özen, golcü konusunda İkas Eyüpspor formasını terleten Umut Bozok için devreye girdi.

"HİÇBİR YERE İMZA ATMA, BİZİ BEKLE"

Önder Özen, daha önce Trabzonspor forması da giyen 29 yaşındaki golcü oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Umut Bozok'a olan beğenisini açıkça dile getiren Özen'in, deneyimli forvete "Hiçbir yere imza atma, bizi bekle" mesajını ilettiği öğrenildi.

Özen, yeni sezonda göreve gelecek teknik direktörün de onay vermesi durumunda, Umut'u mutlaka Beşiktaş formasıyla görmek istediğini oyuncunun kendisine bizzat aktardı.

PERFORMANSI

Sezon genelinde 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağlayan Umut Bozok, Eyüpspor'un ligde kalmasında başrolü oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
