 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Konferans Ligi, Londra takımlarına gidiyor!

Crystal Palace, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşan üçüncü Londra ekibi oldu.

calendar 28 Mayıs 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konferans Ligi, Londra takımlarına gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Rayo Vallecano'yu 1-0 yenerek kupaya uzanan Crystal Palace, organizasyonda mutlu sona ulaşan üçüncü Londra ekibi oldu.

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanyol temsilcisini mağlup eden Crystal Palace, 2022-2023'te West Ham United ve 2024-2025'te ise Chelsea'den sonra kupayı kaldırmayı başaran üçüncü Londra takımı olarak dikkati çekti.

İngiliz ekibi, bu sezon Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından kupaya uzanan bir başka "Ada" temsilcisi olmayı başardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.